El posicionamiento de “Wado” De Pedro alivió a Kicillof, que superó la presión de los intendentes para ser candidato presidencial

Axel Kicillof y "Wado" De Pedro, los nombres que se perfilan a ser los principales candidatos del kirchnerismo

El lanzamiento a una eventual precandidatura presidencial que realizó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en la tarde noche de este jueves, tras el acto que encabezó Cristina Kirchner ante una multitud en Plaza de Mayo, volvió a mover el dinámico escenario del Frente de Todos a menos de un mes del cierre de listas. El ministro cristinista en el gabinete de Alberto Fernández ya no juega al misterio y sus movimientos son casi agradecidos en La Plata, donde tiene base el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es que desde hace semanas el mandatario bonaerense forma parte de una danza de nombres de eventuales precandidatos a la presidencia que cuentan con el respaldo de la Vicepresidenta. Conforma un tridente donde también tienen acciones el propio De Pedro y el ministro de Economía, Sergio Massa. El factor decisivo que ponía -y pone- a Kicillof en ese lugar es el nivel de conocimiento que tiene y que es el dirigente dentro del espacio que más “fideliza” el voto de Cristina Kirchner, la máxima electoral pero cuyo nombre “no estará en ninguna boleta”, según la propia dirigente.

El ministro del Interior y Sergio Massa en el acto que encabezó Cristina Kirchner (Franco Fafasuli)

Pero Kicillof busca ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Es un objetivo en el que trabaja hace bastante, pero que los últimos días ya se anima a decirlo sin demasiadas concesiones. “Estamos trabajando para que se reelija este proyecto y obviamente poder acompañarlo y encabezarlo”, dijo este lunes en una rueda de prensa en la ciudad de La Plata.

Desde un principio, el planteo de Kicillof resultó ajeno para un grupo de intendentes del conurbano bonaerense e incluso para el propio presidente del Partido Justicialista y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner; quiénes pergeñaban una estrategia distinta: que a falta de candidatos de peso, sea el bonaerense el que dé un paso al frente y compita por la presidencia. Pero, hasta ahora, el mandatario provincial resistió.

Los intendentes que intentaban “subirlo” al gobernador y el kirchnerismo empiezan a aceptar la idea. “Tanto buscó Axel quedarse en provincia, ahora que se quede y junte los votos para que gane Wado”, soltó ante Infobae un intendente del conurbano. En La Cámpora ya parecen jugar a fondo la postulación del ministro del Interior. “Es un compañero que hace mucho se viene preparando y tiene el bastón de mariscal en la mochila”, asegura un integrante de la conducción. Además, la postulación presidencial de Eduardo de Pedro sería el punto de inflexión en lo que respecta la construcción política de La Orga, un espacio que inició como agrupación juvenil en 2006 y logró sostenerse durante todos estos años bajo distintas fases de expansión y repliegue.

Este jueves, la titular del Senado envió un mensaje interno cuando dijo que “esto no es tarea de una persona, esto es tarea militantes”, y que había que dejar “de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer”. “Hay que romperse lo que hay que romperse y lo tienen que hacer todos y todas”, agregó la ex mandataria. Un integrante de La Cámpora desliza que ese “pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer”, implica también que la Vicepresidenta comprendió que Kicillof quiere continuar en la gestión de la provincia de Buenos Aires; siempre y cuando se imponga en las elecciones.

Hacia afuera, la línea de Kicillof no se corre ni un centímetro. Repite que la definición de candidaturas será “una decisión del espacio y colectiva”. Sabe que la que definirá será CFK y hará lo que ella disponga. Sin embargo, las señales de las últimas horas muestran que De Pedro buscará la candidatura presidencial.

Cristina Kirchner en el acto que encabezó en Plaza de Mayo (AP)

En el entorno de Kicillof avisan que están dispuestos a militar la candidatura del dirigente de La Cámpora. “Sería un excelente candidato, consideramos que Wado nos representa ideológicamente, nos representa generacionalmente. Sería un excelente candidato; eso se va a terminar de definir entre el frente, pero en ese caso nosotros lo vamos a estar acompañando, convencidos, contentos y orgullosos de su representación del frente político y sus ideas”, planteó este viernes el jefe de Asesores y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, en declaraciones a Radio Provincia. El funcionario suele decir lo que el gobernador, por institucionalidad y rol que ocupa, a veces evita.

El spot-lanzamiento de Eduardo de Pedro fue replicado por algunos intendentes que desde hace días vienen compartiendo actividades con el funcionario en tren de una campaña aún no oficializada, pero en curso. El jefe de Gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, junto a los jefes comunales Fernando Espinoza, La Matanza; Mayra Mendoza, Quilmes y Federico Achával, Pilar, fueron algunos de los dirigentes territoriales que ya decidieron jugar para el dirigente de La Cámpora, hijo de la generación diezmada. Es lo que planteó la propia Cristina Kirchner cuando fue consultada sobre qué esperaba del peronismo. Ese extracto fue utilizado en el spot de “Wado”, cuya historia de vida lo ubica en esa condición.

Un dato absurdo, pero interpretativo en lo que respecta a la suerte de Kicillof: desde hace días que quienes integran su entorno envían dos stickers por WhatsApp. Uno con la imagen de Eduardo de Pedro abrazado a la Vicepresidenta con la sigla “Se viene la wadoneta” y otro que directamente postula “Axel gobernador 2023″, con los colores de la gráfica oficial y actual de la provincia de Buenos Aires.

Seguir leyendo: