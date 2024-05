El profundo cambio de Nazarena Vélez a un año de cumplir un nuevo hábito en su vida: “Me llené de energía de la buena”

Nazarena Vélez se mostró orgullosa de cumplir una nueva meta (Video: Instagram)

Tras un largo camino de aceptación, Nazarena Vélez logró darle un vuelco a su vida. Rodeada de una familia amorosa y un presente prometedor, la actriz se encuentra enfocada en sí misma y en su bienestar. Por ello, no dudó en compartir uno de sus grandes roles a través de las redes sociales.

Dejando atrás los difíciles momentos que atravesó en el último tiempo, la productora realizó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. Frente a la cámara, en medio de un entorno deportivo, mostró una gran sonrisa y se refirió a su gran hazaña: “No se trata de cuántas veces te caigas, sino de las veces que te levantes”.

“Hace un año arranqué a entrenar enfocada en cuidar mi salud. Hoy estoy muy orgullosa por mi constancia y disciplina”, expresó la panelista de LAM (América TV), quien dejó en claro el gran camino que le llevó cuidarse a sí misma al hacer una actividad que le encanta. Directa a sus seguidores, añadió: “Mové el cuerpo, mamurreta, te aseguro que te vas a llenar de bienestar y energía de la buena”.

Con un conjunto deportivo negro, Nazarena Vélez se mostró feliz de cumplir su objetivo (Instagram)

El posteó logró cosechar rápidamente más de 12 mil ‘me gusta’. A la par, recibió un sinfín de halagos y comentarios de apoyo, de los cuales se destacó su pareja, Santiago Caamaño, quien destacó lo hermosa que se veía en la foto. “Me encanta tu buena onda”, “Qué abuela hermosa, en todos los sentidos”, “Esa es la voluntad que te mantiene plena”, “La reina de la resiliencia”, “Sos un ejemplo, Naza”, fueron algunos de los tantos mensajes que se destacaron por parte de los seguidores de la actriz.

La actriz habló de su meta y cómo le cambió la vida (Instagram)

A su vez, se lució a través de sus historias en la plataforma social, donde filmó el lugar en el que realiza sus entrenamientos diarios. Con un conjunto deportivo, la panelista de LAM (América) se mostró confiada y divertida por llevar a cabo una de sus tantas actividades, la cual le ayudó tanto a nivel físico como emocional.

Nazarena Vélez habló sobre los momentos más difíciles de su vida

Nazarena Velez hablo del mal momento que vivió con sus hijos (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Conocida por su dura historia de vida, la intérprete habló a corazón abierto sobre cómo superó los momentos más difíciles. En su participación en Almorzando con Juana (El Trece), Nazarena le confió a Mirtha Legrand cómo salió de “ese lugar porque era muy negro”.

A la hora de ser consultada sobre su presente, ella confesó que estaba muy contenta. “Estoy feliz conmigo porque me encontré, me dejé de lastimar, me empecé a querer. En un momento me tuve mucha compasión por todo lo que me pasó, sentía mucha pena por mí. Salí de ese lugar porque era un lugar muy negro”, explicó la invitada al programa, en alusión al “fallecimiento de Fabián (Rodríguez), que yo venía con lo de mi hermana Jazmín, estuve cuatro o cinco años en un lugar muy oscuro que lastimaba mucho a mis hijos”.

Por otro lado, Vélez hizo mención a sus problemas alimenticios y el consumo de pastillas para adelgazar, las cuales casi le arrebatan su vida. En medio de un agridulce recuerdo, ella explicó que empezó a quererse y aceptarse al darse cuenta de todas las cosas que tenía en su vida. “Tres hijos increíbles que me aman, sanos, una carrera. Trabajo hace 36 años ininterrumpidamente de lo que amo, tengo una vida bien”, enumeró.

Si bien aseguró que no siempre su pasar económico es el mejor, lo cierto es que su trabajo le ha dado la oportunidad de saldar algunas deudas y comprarse su propia casa, de la cual está muy orgullosa. “Hay que ver el lado bueno de la vida, porque yo también me centraba en lo que me faltaba, en lo que me pasó. No miraba que tengo tres hijos hermosos, un nieto que es una locura, una pareja increíble y me va bien en el trabajo”, sentenció.