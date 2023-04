Luis Petri consideró que “Mendoza es una provincia estancada” y que su candidatura a gobernador “es la renovación”

Luis Petri, precandidato a gobernador de Mendoza, junto a su compañera de fórmula, Patricia Giménez, y los aspirantes a intendente

Luis Petri, precandidato a gobernador de Mendoza, aseguró que la provincia está “estancada” y que desde su espacio político “Mendocinos por el futuro”, con el que pretende ocupar el sillón de San Martín, promete combatir a la delincuencia y a generar las condiciones para haya más empleo en la tierra cuyana.

Estas declaraciones las hizo ayer a la noche en el Salón de los Espejos del Park Hyatt Mendoza, acompañado por su compañera de fórmula, Patricia Giménez, y los 13 aspirantes a las intendencias de Lavalle, Santa Rosa, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Junín, Malargüe, General Alvear, Ciudad de Mendoza, Tupungato, Rivadavia, San Martín y Las Heras.

“Queremos otra Mendoza. Hace 20 años que la provincia no crece y esto se ve reflejado en sus indicadores”, expresó ante unas mil personas y con el senador Julio Cobos sentado en primera fila.

Se lamentó de que “más de un 50 por ciento de los jóvenes hablan de que Argentina es un país inviable” y se propuso luchar para que “esos jóvenes se queden en Mendoza y puedan tener un proyecto de vida”.

Los niños primeros

En otro trama de su discurso, Petri prometió cuidar la nutrición de los niños mendocinos al desafiar al actual sistema por el cual consideró que “no puede ser que los presos hoy coman mejor que los chicos”.

“Hay que garantizar que los chicos coman bien. Aquellos chicos que viven en la pobreza no pueden incorporar conocimientos porque tienen la panza vacía. Porque no encontraron comida en su casa. En Mendoza un chico tienen que comer mejor un chico que un preso y eso en la provincia eso hoy no ocurre”, lanzó en uno de los momentos más calientes de su presentación, que recibió la ovación del público.

Combatir a la delincuencia

El precandidato a gobernador dijo que sus primeras medidas serán “obligar a cumplir con la ley que indica que hay que activar inhibidores de señales de telefonía celular en las cárceles de Mendoza”, “terminar con la Justicia garantista” y “hacer que los condenados trabajen”. Además, propuso que los delincuentes peligrosos, como los narcos o asesinos, estén alojados en cárceles de máxima seguridad.

“Es necesario acelerar los procesos para que rápidamente los culpables sean condenados. También debemos ampliar los juicios por jurados. Y tenemos que ampliar el registro de ADN, otra iniciativa que se logró en Mendoza también por una ley mía y que puso en vigencia Cornejo”, afirmó Petri. Añadió la necesidad de que las fuerzas de seguridad puedan usar pistolas táser e insistió en la incorporación de las cámaras de últimas generación que permitan el reconocimiento facial.

También destacó la necesidad de “tener una Justicia con perspectiva a favor de la víctima” y luchar contra el narcotráfico poseyendo inteligencia criminal y destruyendo los búnkeres donde se vende droga. “Hay tres maneras de combatir la inseguridad. Una es la de Berni, la otra es administrando la inseguridad y la tercera es hacerles la vida imposible a los delincuentes”, enfatizó.

Generación de trabajo

Entre sus iniciativas para combatir el desempleo, Petri remarcó que se necesita “un Estado más pequeño, bajar el costo del Estado”. En ese sentido, puso como ejemplo: “No pueden haber funcionarios públicos a quienes les pagamos sus teléfonos de alta gama”.

Y dijo que irá por una reforma impositiva que le permitirá “bajar los impuestos, reduciendo los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos”.

Vid y vino argentino

En cuanto a la vitivinicultura, Petri dijo que Mendoza necesita una mejor política de comercio exterior. “Miremos el ejemplo de Chile. Si queremos cambiar el perfil vitivinícola de Mendoza tenemos que pedir tratados de libre comercio. Se deben eliminar las retenciones a las exportaciones. Debemos eliminar el Acuerdo Mendoza - San Juan y dejar de generarle negocios a las mosteras. No podemos permitir que los productores malvendan sus uvas”, analizó Petri.

Ganadería incipiente

A su vez, reflexionó sobre el presente de la ganadería en la provincia, que también atraviesa dificultades: “En los últimos años bajó un 24 por ciento la producción en Mendoza. Debemos construir acueductos. Pero no podemos esperar 20 años para que el sector los tenga. Este es el momento de hacerlo”.

Reforma al sistema educativo

Para Petri, es fundamental recuperar la calidad de la educación pública, que los chicos aprendan inglés, sepan interpretar textos y resolver cálculos matemáticos. ”Es imprescindible garantizar esos conocimientos en la escuela pública provincial”, afirmó.

Otro de los grandes desafíos, a su entender, es luchar contra la deserción escolar: “Todos debemos que estar de acuerdo con eso. No podemos permitir que dependan en su futuro con un plan”.

Al momento de pensar en herramientas y capacidades para que los jóvenes puedan insertarse laboralmente, Petri hizo hincapié en la necesidad de la vuelta del servicio cívico.

Una vez expuesto su plan de gobierno, en caso de ganar de las elecciones, Petri se preocupó por dejar en claro que su misión es “traer un aire nuevo a la político” y planteó que su espacio “es la renovación.

