La oposición rechazó que el Gobierno intente reformar por DNU el Consejo de la Magistratura

La composición del Consejo de la Magistratura vuelve a estar bajo la mirada del Gobierno

El conflicto entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia suma un nuevo foco de tensión, luego que el presidente Alberto Fernández pidiera avanzar con el juicio político hacia el máximo tribunal. Ahora, dirigentes de la oposición rechazaron las últimas declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, que insinuó “la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto” de necesidad y urgencia (DNU).

“Hace una semana dije que le declararon la guerra a la Constitución. Ahora quieren modificar el Consejo de la Magistratura por DNU. Así empezó el chavismo cuando tenía votos, éstos saben que se van y hacen cualquier cosa por la impunidad. El Ministro Soria debe irse ya mismo”, definió el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri.

Otros dirigentes de Juntos por el Cambio también se posicionaron al respecto. El diputado del PRO, Pablo Tonelli, e integrante del Consejo de la Magistratura, advirtió que “sería una mounstruosidad” que se dictamine una reforma por DNU y “una razón más para pedir el juicio político del Presidente”.

“La modificación de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura requiere de una mayoría especial y agravado respecto de cualquier otra ley ordinaria, lo cual en principio me hace dudar que es posible modiifcarla por DNU. En todo caso, más allá de que sea posible o no, está claro que no corresponde. La ley tiene que ser aprobada por el Congreso y si no la aprueba, seguirá vigente la actual ley”, sostuvo Tonelli, en declaraciones a radio La Red.

El diputado del PRO, Pablo Tonelli, antes de ingresar a la jura de los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura (Adrián Escandar)

El conflicto en el organismo que promueve el nombramiento, sanciona y destituye a los jueces surgió luego que la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad de la ley que disponía la integración de 13 miembros, una norma que se sancionó en 2006. La sentencia ordenó que se dicte una nueva ley en 120 días que respete el equilibrio entre todos sus estamentos (jueces, abogados, diputados, senadores, académicos y representantes del Poder Ejecutivo), o de lo contrario volvería a la composición de 20 consejeros.

Como la nueva legislación no avanzó, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó control del organismo desde abril y restituyó la antigua composición, luego de que se realizara la elección de cada estamento. En ese marco, se desencadenó una pelea entre el oficialismo y la oposición por uno de los cuatro lugares que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura. El senador del Frente de Todos, Martín Doñate fue designado en el Consejo, pero ese nombramiento fue anulado, nuevamente, por el máximo tribunal, a lo que calificó como un “ardid” del oficialismo. El PRO reclamó había reclamado ese lugar que ocuparía Luis Juez. Esa disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tiene paralizado al Consejo desde el 18 de noviembre.

Martin Soria no descartó que se reforme el Consejo de la Magistratura por decreto

“Tenemos que pensar que el bloqueo al Consejo de la Magistratura no es ni más ni menos que lo que nos está pasando hoy en el Congreso. Hace algunas semanas casi termina en un escándalo total una de las últimas sesiones”, dijo Soria en una entrevista en Radio con Vos.

Sobre la reforma del Consejo de la Magistratura por decreto, el funcionario avaló esa idea y agregó: “El artículo 99 (de la Constitución), que habla precisamente de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial, porque nunca ante en Argentina jueces se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura”.

El diputado Fernando Iglesias cuestionó las declaraciones de Martín Soria

Otros dirigentes opositores se pronunciaron con el mismo tenor, en repudio a un eventual decreto. Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica, dijo que “la ignorancia y prepotencia del ministro ⁦Soria alarma”. “Lea la Constitución Nacional ministro. Respete el Estado de derecho”, afirmó en su cuenta personal de Twitter. En un escueto mensaje, el diputado Fernando Iglesias calificó: “La locura es total”.

En un pronunciamiento similar, el abogado Marcelo Fargosi, consideró que reformar el “Consejo de la Magistratura por DNU es inconstitucional. “Punto. La oposición, los medios y obviamente el Poder Judicial, deben estar a la altura de las circunstancias, que cada día empeorarán mas”, expresó en las redes sociales. Mientras que el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, calificó de “disparate” que se avance con una modificación por decreto porque “no existen las circunstancias excepcionales que impiden el trámite normal de sanción de leyes”. “Sólo se dan por un accidente de la naturaleza o un descalabro de economía”, afirmó en su cuenta de Twitter.

El mensaje de la diputada Marcela Campagnoli

