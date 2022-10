Sergio Massa: “No creo en magia para resolver la inflación, hay que tener métodos”

Sergio Massa remarcó que la inflación es uno de los temas centrales que requiere de tiempo y método para bajar los índices (Adrián Escandar)

El ministro de Economía Sergio Massa hizo un repaso los dos meses y medio que lleva en la cartera este viernes 21 de octubre, y señaló a “los dólares” y la búsqueda de herramientas para bajar la inflación como los dos grandes focos en los que concentra los esfuerzos su gestión. “Es el peor impuesto que tiene una sociedad”, reconoció. En una entrevista descontracturada y en compañía de su hijo Tomás, el funcionario y uno de los líderes del Frente de Todos también contó cotidianeidades de trato con los directorios del mundo financiero y habló del futuro de su carrera política.

“No creo en las cosas mágicas que dicen que en un chasquido se resuelve la inflación. Hay que tener métodos para construir algo sano”, indicó, sin dejar de mencionar el contexto derivado de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. “En Europa la temperatura máxima de la calefacción es de 19°, se apagan los comercios y monumentos. Hay un quilombo grande por la guerra y lo que genera en el tema energía”, planteó el ministro.

Al respecto, explicó que “a la Argentina le salió 5 mil palos por el combustible que se tuvo que importar y que se pagó mucho más caro. Es un tema que nos perjudicó mucho, generó desestabilización de la macro, perdimos reserva, en lo fiscal se fue el gasto y ahora hay que acomodar. En definitiva los países funcionan cuando consumen lo que producen” sostuvo en el programa Paren la Mano de Vorterix.

Si bien la economía en Argentina se encuentra en una situación compleja, Massa se mostró optimista al considerar que “se puede ordenar, es difícil porque tenemos una situación social delicada, con muchos pibes en pobreza, mucha gente con laburo que no les alcanza pero tenemos que tener la conducta de todos los meses dar un pasito adelante”.

Sergio Massa junto a su esposa Malena Galmarini

Al analizar el periodo desde su asunción como ministro, Massa consideró que “el país está un poquito mejor que cuando me tocó hacerme cargo, más estabilizado pero todavía es complicado y el esfuerzo más grande es seguir estabilizando lo que tiene que ver con los dólares y bajar la inflación despacito”.

Durante distintos pasajes de la entrevista, el ministro y su hijo dieron a conocer cómo se vivió la asunción en su nuevo rol dentro de la familia y las preocupaciones que esto generó. “Toto” consideró que si bien tiene aspectos positivos, se sinceró al desear: “Esperemos que dentro de poco se termine”. Fue en ese momento cuando Sergio Massa reconoció que ante la posibilidad de ser ministro de Economía “en casa hubo un debate fuerte”.

Massa aseguró que siempre cuenta con el respaldo incondicional de su esposa Malena, pero fueron sus hijos quienes expresaron su preocupación. “Me lo plantearon y no les gustó mucho”, recordó el ministro, quién indicó que “fue una discusión extensa porque genera incertidumbre. Somos humanos y no somos gente a la que no le importa nada. Eso te condiciona y cuando pasó los tiros que no salieron contra Cristina, fue peor”.

Respecto al día en que se produjo el ataque contra Cristina, “Toto” recordó que al verlo llega a su papá él le preguntó: “¿viste que le quisieron pegar un tiro a Cristina? le digo: ¿te das cuenta que podrías ser vos? y me dice: ‘sí’” de manera tranquila. Por eso, el ministro remarcó que desde su rol no le puede transmitir incertidumbre. “En el momento te genera conmoción y después sabes que tenés que seguir, tenés una responsabilidad y mucha gente esperanzada con que te salgan las cosas bien”, indicó el ministro.

Tras reconocer que los hijos le pidieron que no siguiera en la política, Massa planteó que “hay una presión de que por ahí hagamos cosas menos expuestas” y sostuvo que “estamos con un compromiso de por ahí en algún momento mirar desde afuera la cosa política”. Al respecto, planteó que no sabe “si el tema es retirarse o no, en mi casa el planteo es que elijamos un momento para tener vida familiar”.

“El destino es el destino pero también quiero cuidar a mi familia. Male y yo estamos de vuelta y ellos la empiezan a hacer y esta bueno que nos tengan al lado. De Toto me perdí un montón de partidos, actos del colegio y hoy me duelen. Hubo dos años en los que no estuve en la función pública y por ahí ese tiempo nos sirvió para charlar esas cosas”, indicó.

Seguir leyendo: