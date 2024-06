Hulk Hogan manifestó su interés por ser presidente de Estados Unidos: “Sé lo que está bien y lo que está mal”

Durante una aparición en "Fox & Friends", Hogan destacó la importancia del sentido común en el gobierno. (Paul Kane/Getty Images)

Hulk Hogan, el luchador legendario de la WWE y WCW, ha declarado su disposición a aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Durante una aparición en Fox & Friends el viernes, el wrestler cuyo nombrea real es Terry Gene Bollea, expresó su voluntad de asumir un cargo político si fuera necesario. “Necesitamos a alguien allí que tenga sentido común, hermano”, afirmó.

“Así que, si necesitan un presidente o vicepresidente, me ofrezco voluntario para tomar las riendas de este país”, declaró Hogan, quien además de haber sido campeón mundial en las promotoras de lucha libre más populares a nivel mundial, también fue un líder entre bastidores, con polémicas de por medio. “Sé lo que está bien y lo que está mal, hermano”, agregó.

Hogan, miembro del Salón de la Fama de la WWE, también compartió sus principales propuestas políticas, que incluyen “un impuesto único y nada más que sentido común”. Este no es el primer coqueteo del líder de Hulkamanía con la política; en 2018, consideró postularse para el Senado de Florida, aunque finalmente decidió no hacerlo.

Sus declaraciones se produjeron durante una semana de apariciones en Fox News para promover el lanzamiento de su nueva empresa cervecera, Real American Beer. El Hulkster explicó la inspiración detrás de su emprendimiento, mencionando la caída de Bud Light tras una controversia de marketing con la influencer transgénero Dylan Mulvaney.

La nueva marca cervecera de Hulk Hogan busca unir a los estadounidenses, según el luchador. (@hulkhogan)

Según Hogan, la competencia en la industria cervecera y el fiasco de la mencionada marca le mostraron “una oportunidad clara y abierta”. “Vi lo que sucedió con Bud Light y su promoción que se vino abajo. Esto me recordó lo que necesita hacerse en este país”, sostuvo.

El objetivo de la leyenda luchística es crear una cerveza que reunifique a los estadounidenses, sin importar sus afiliaciones políticas. “Quiero crear una cerveza que reúna a América nuevamente, una bebida a la vez”, declaró. También resaltó que “somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes” y enfatizó la importancia de la comunicación para lograr el entendimiento y la concordia entre las personas.

The Hill señaló que la cerveza Real American Beer fue lanzada oficialmente esta semana y se distribuirá en 17 estados este verano estadounidense. Además, estará disponible en tiendas minoristas como Sam’s Club, Total Wine & More y Walmart.

Hogan lanzó Real American Beer inspirado por la controversia de marketing de Bud Light. (@hulkhogan)

Con el mensaje de Hogan estampado en las latas, las cuales lo muestran ondeando una bandera estadounidense, espera que este producto contribuya a reducir las divisiones en la sociedad estadounidense. “La comunicación es clave. Si no puedes hablar y entenderte, no llegarás a ningún lado con tus discusiones, decisiones, o en la convivencia con la gente”, manifestó.

Este interés repentino en la política no es algo inusual para figuras públicas como el ex luchador, quienes a veces utilizan su fama para influir en el ámbito. Anecdóticamente, la combinación de política y lucha libre no es extraña en la historia contemporánea de Estados Unidos, puesto que el expresidente Donald Trump participó activamente del programa RAW, de WWE e incluso participó de una lucha en el evento más importante de la industria, Wrestlemania.