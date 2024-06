El emotivo video de Adrián Suar para festejar los 12 años de su hija: “Siempre juntos”

Adrián Suar celebró el cumpleaños de su hija con un tierno video

Reuniones, rodajes, compromisos, la agenda de Adrián Suar siempre está completa, pero más allá de cumplir con sus responsabilidades, el actor busca un espacio para sus seres queridos. Tal es así que este sábado se hizo un espacio en medio de sus grabaciones para festejar el día de su hija, Margarita, quien cumplió 12 años.

“Donde sea, siempre juntos. Te amo hija. Feliz cumpleaños”, escribió el ‘Chueco’ Suar en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de festejo y un corazón, al compartir un video que resumía el festejo con Margarita. El mismo comenzaba mostrando a padre e hija caminando abrazados por la calle. Luego, ambos ingresaron a un motorhome donde el actor la sorprendió con una torta.

Griselda Siciliani y Adrian Suar junto a su hija, Margarita

Mientras cantaba “que los cumplas feliz, que los cumplas, hija mía”, Adrián avanzaba despacio por el pasillo del vehículo sosteniendo una chocotorta. El postre resaltaba con el 12 plateado y un cartel de “Feliz cumple”. El artista no se desentendió del contexto y buscó explicarle a su pequeña por qué lo celebraban en ese lugar: “Mirá, la vida de un artista en un motorhome”.

Pero la joven le restó importancia al lugar y agradeció estar junto a su padre. Así juntó las manos para pedir sus tres deseos y sopló con todas sus fuerzas para apagar las velas. “Ay, mi amor, te amo hijita”, expresó el productor televisivo y luego le dio un beso en el cachete a Margarita.

Adrián Suar, Griselda Siciliani y Margarita en el Konex, donde disfrutaron de la obra "Un viaje al país de Nomeacuerdo"

Segundos después, mientras rodeada a su hija con un brazo, y sostenía la torta con la otra, el actor dedicó unas palabras en este día tan especial: “Bueno, estamos acá hijita, ya te pido mil disculpas, justo papá trabajaba. Justo un sábado 15 de junio que nació la más bonita. ¿Y dónde estamos? En un motorhome. Esto es lo que pudo entregar papá, en un motorhome con una torta, pero el amor está intacto hijita. Después nos vemos a la nochecita y mañana, que es el día del padre. Pero quiero que recuerdes este día. Papá te festejó el cumpleaños en un motorhome. Que los cumplas, te amo”.

Si bien, al comienzo del discurso de Suar, la pequeña se mostraba de brazos cruzados en una especie de queja por celebrar en un motorhome, segundos después la joven cambió de actitud. Al escuchar el ‘te amo’, de su padre, esta lo abrazó y sonrió a la cámara. A finales de mayo, en su paso por Casino Resort, el actor había hablado sobre cómo hizo para equilibrar el trabajo y su vida privada.

En ese sentido, la figura del espectáculo argentino reveló si siempre tenía la mente enfocada en nuevos proyectos: “Antes, pero siempre fue así para mí. Me ha pasado. Me he perdido muchas cosas. No estoy arrepentido de nada. Es la que me tocó, es la que viví, es la que tuve que aprender, pero también el tipo que está totalmente, solamente abocado al trabajo y la libido puesta ahí tiene un problema, tiene un vacío, tiene algo que no le cuesta”.

Por último, el actor reconoció las dificultades que tuvo para relacionarse con otros espacios que no sean únicamente el laboral: “A mí me ha costado conectarme con otros espacios que no sean esos y lo reconocí con el tiempo, lo reconocí como una debilidad, no como una fortaleza. Y además a mí me gusta, nadie lo cree, a mí me gusta mucho estar haciendo nada, me gusta mucho. Si nada es nada. Mirando, bueno, yendo a comer con amigos, mirando un partido de fútbol, estando así, así es increíble”.