Mauricio Macri defendió a los empresarios que se organizaron contra los bloqueos y criticó a algunos sindicatos que “son solo mafias”

Macri opinó sobre los bloqueos sindicales (Nicolás Stulberg)

En el marco de la polémica por los reiterados bloqueos a diferentes empresas protagonizados por algunos sindicatos en diferentes partes de la Argentina, el ex presidente Mauricio Macri aseguró este lunes que son “valientes” aquellos que se enfrentaron a esos gremios, a los que calificó como “mafias”.

A través de un mensaje que compartió en las redes sociales, y que comenzó con la definición del diccionario de la primera de esas palabras, que es utilizada para describir a aquel ”capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita”, el ex mandatario nacional pidió no dejar “solas a estas personas que se defienden” y anunció que a partir del martes va “a estar publicando las historias de algunos de ellos en Instagram, Twitter y Facebook”.

Como un anticipo de esta decisión, Macri contó que a algunos emprendedores, los dirigentes sindicales “les bloquearon la salida de las distribuidoras con camiones para que se les pudra la mercadería, los extorsionaron, les exigieron sobornos, los amedrentaron, a algunos les pegaron, violentaron a sus familias (al padre de Damián Dobboletta, de 72 años, lo empujaron, lo tiraron al piso y a su mujer le robaron el celular porque estaba filmando a los extorsionadores), los amenazaron de muerte, los acorralaron”.

“Hasta que, hartos de tener miedo y de retroceder, se juntaron, formaron un movimiento anti bloqueos y consiguieron que fiscales y jueces empezaran a fallar a favor de ellos. Es fundamental no dejarlos solos en este enfrentamiento contra las patotas, contra los matones, que encima -cuánto cinismo- dicen ser defensores de derechos, pero son solo mafias” , escribió el ex jefe de Estado.

El mensaje del ex Presidente en su cuenta de Instagram

De esta manera, el referente de la oposición mostró su apoyo al denominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), creado hace un año como fruto de la iniciativa -o la indignación, en realidad- de Verónica Razzini, una de las dueñas de una empresa familiar de Rosario que distribuye materiales de construcción y a la que el Sindicato de Camioneros de Santa Fe bloqueó durante tres meses.

El comunicado de Macri llegó en medio de tensiones con ese gremio por una serie de protestas que protagonizaron en los últimos días que, por ejemplo, paralizó el servicio de recolección de residuos en el partido bonaerense de San Nicolás.

“Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a Kicillof y (el ministro de Seguridad bonaerense Sergio) Berni apoyo y seguridad para los trabajadores“, advirtió el intendente local, Manuel Passaglia, poco antes de que se llegara a un acuerdo con los manifestantes y se solucionara el conflicto.

Este mismo lunes se conoció el caso de Matías Morante, de 32 años, que desde hace más de dos semanas sufre el bloqueo en los dos locales de su empresa de venta de materiales de construcción en la provincia de Chaco, uno de los cuales había inaugurado hace 22 días, con una inversión de 80 millones de pesos.

Tenemos los dos negocios parados. Nos amenazan para que cedamos, pero no lo puedo hacer porque no corresponde. Hay denuncias penales por amenazas y ahora nos arrancaron una cámara de seguridad a palazos para que no queden filmados. Es un atropello a todo tipo de derechos constitucionales”, explicó el comerciante a Infobae.

