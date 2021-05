Alberto Fernánez quiere destrabar la negociación con Pfizer y busca una solución jurídica que satisfaga a ambas partes

El médico que se curó del COVID-19 y logró recuperar a sus padres con su tratamiento pide que sea aprobado con urgencia

Desde septiembre, Gustavo Villar espera que el uso de ibuprofeno inhalatorio sea autorizado por la ANMAT y solicita que se le permita nebulizar a los pacientes internados. Además, le dijo a Infobae que por ahora no piensa inocularse: “Esa vacuna tiene que ir al brazo de un anciano y no al mío. No es para mí, aunque sea médico”