“La enfermedad en algunos es leve, en otros asintomática, pero no es una enfermedad agradable, hay que evitarla a toda costa, y afecta a todos los grupos etáreos”, aseguró Kicillof en esa conferencia. “Donde no hay circulación del virus, hay actividad económica. Esta realidad no es evitable, pero las muertes y los contagios sí lo son. No el problema económico”, sostuvo.