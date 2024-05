Rige el paro de la CGT: hay poco movimiento en la calle y sólo funcionan algunas líneas de colectivos en AMBA

Dante Camaño, uno de los sindicalistas que cuestionó el paro: “No veo cuál es el beneficio para los trabajadores”

Uno de los pocos dirigentes sindicales que no adhiere al paro de 24 horas impulsado por la CGT es Dante Camaño , titular de la seccional Capital de la Unión de Trabajadores del Turismo , Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) , quien aseguró hoy que la medida de fuerza no beneficia a los trabajadores.

“Tiene una implicancia más política, nadie me pudo decir a mí por qué vamos a hacer un paro. Las medidas de fuerza tienen un objetivo, si a mí me despiden injustamente a trabajadores, voy a tomar medidas. La industria privada es diferente a lo que es el Estado. Si el empresario no tiene plata en la caja, por más que lo estruje no voy a conseguir aumento. Hoy vamos a tener menos trabajo, los muchachos van a tener menos propinas. Todo eso es un daño, no es ningún beneficio. No veo cuál puede ser el beneficio que puedan tener los trabajadores con este paro”, afirmó.