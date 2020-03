Bajo dictadura, con frecuencia los argentinos estuvieron sometidos al estado de sitio -es decir, la suspensión de sus libertades y garantías individuales- y al producirse el último golpe de Estado militar, también rigió la ley marcial, aunque oficialmente no fue aplicada: no hizo falta porque los fusilamientos se practicaban en la clandestinidad. El Estado de sitio rigió durante toda la dictadura. No implicaba toque de queda, pero, por efecto del terror, la misma población restringía sus movimientos. Además, los controles, la identificación de vehículos y personas eran constantes.