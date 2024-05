El Gobierno recuperó un valioso predio que había sido cedido a una fundación presidida por un exfuncionario de Alberto Fernández

El Gobierno confirmó que recuperó un valioso terreno en Bariloche que había sido cedido a una agrupación liderada por un exfuncionario

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que el Gobierno decidió restituirle a la administración de Parques Nacionales dos hectáreas a orillas del Lago Nahuel Huapi, en Bariloche, que habían sido cedidas en 2021 a una organización liderada por un abogado cercano a Juan Grabois y exfuncionario del Ministerio de Economía durante la gestión de Alberto Fernández.

Según los detalles que dio Adorni, las tierras estaban en poder de la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, liderada por el abogado Franco García Dellavalle, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de Nuestramérica Movimiento Popular, cercano a Juan Grabois e integrante de la coalición Unión por la Patria.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo por supuesto que no son una novedad. Se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones”, afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.

“Los Parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera Argentina”, añadió.

Tal como anticipó Infobae, cuando transcurría el conflicto por la usurpación de tierras fiscales en Villa Mascardi -por parte de agrupaciones autoproclamadas mapuches- la Administración de Parques Nacionales otorgó un valioso predio ubicado sobre la costa del mismo lago a la fundación que lidera Dellavalle, quien fue funcionario del Ministerio de Economía durante la conducción del ex presidente Alberto Fernández.

A través de un trámite exprés, que involucró a distintas reparticiones de la Administración de Parques Nacionales, la “Fundación Arcángel Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad” obtuvo el comodato de las tierras, que podrá usufructuar hasta el año 2031.

El predio está ubicado en la zona de Los Rápidos, sobre la costa del lago Mascardi, donde comienza el circuito al cerro Tronador. Un sitio privilegiado. Está situado a pocos kilómetros de la villa homónima que fue usurpada en 2017 por la autoproclamada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

El presidente de la fundación Arcángel Miguel, Franco García Dellavalle, militó junto al dirigente Juan Grabois durante varios años.

El convenio fue rubricado el 25 de noviembre de 2021, nueve meses después de haber solicitado a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi un espacio para el desarrollo de distintas actividades sociales inherentes a la fundación. El ususfructuo fue concedido por el plazo de 10 años, hasta 2031.

El “abogado cooperativista”, además, fue designado como Director Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social durante la presidencia de Alberto Fernández, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

Su vinculación política está acreditada. Al solicitar a Parques Nacionales el espacio para el desarrollo de las actividades de la fundación, solicitó puntualmente el predio que pertenecía a una casa de altos estudios, que en ese momento estaba desocupado.

“Para nosotros sería importante poder contar con la propiedad de la APN en el ex predio de la Universidad Nacional del Sur en Área los Rápidos, Lago Mascardi, que hoy aparentemente no tendría otro uso”, mencionó Dellavalle en la solicitud, dirigida el 4 febrero de 2021 al ex intendente del Parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela.

En la actualidad el grupo refacciona el edificio central que está situado en el predio. Paradela prestó conformidad a la propuesta que realizó la fundación y consideró que la misma “reúne los requisitos para abordar la autorización de usufructo del predio, que puede realizarse bajo la figura de comodato a plazo de 10 años”.

Días atrás, el fiscal federal Carlos Stornelli denunció y reclamó investigar las presuntas irregularidades que llevaron al otorgamiento de esas tierras.