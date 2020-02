En los debates tanto de la semana pasada como el de este último miércoles la oposición reclamó conocer el Presupuesto 2020 pero eso no será tema de la sesión especial. El oficialismo ya avisó que el proyecto no será remitido al Congreso hasta que se termine la negociación con los acreedores: primero discutirán con los bonistas, después con el Fondo Monetario Internacional y luego la deuda intraestado. “No se puede anticipar proyección cuando no se conocen las obligaciones de deuda”. repiten en el Congreso los principales referentes del Frente de Todos.