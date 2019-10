- Cambiemos compró paz social, pero no votos. Con las políticas económicas alienó a su base, la clase media lo abandonó parcialmente, y los sectores populares, que estaban bien atendidos, no lo votaron. No le incendiaron la calle, pero no lo votaron. Pero la paz social no es poca cosa, yo no le quito mérito. Cambiemos no va a pasar a la historia por su política macroeconómica, quizás más adelante por la obra pública, pero sobre todo por lo que no ocurrió. Lo que no ocurrió fue hiperinflación del 89 y estallido del 2001. No ocurrió porque eso lo gestionó bien. Eso es lo que con el tiempo le reconocerán cuando pase la espuma del colapso económico.