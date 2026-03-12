Voleibolista argentina señaló la principal falencia de las jugadoras peruanas: “No siguen tanto lo que dice el entrenador”

Keila Llanos opinó sobre las voleibolistas nacionales tras jugar en Olva Latino. Créditos: Ataque Cruzado / Youtube.

Keila Llanos y Nayla Da Silva, jugadoras argentinas, tuvieron un papel destacado durante la temporada en la Liga Peruana de Vóley. Su participación en el torneo finalizó tras la eliminación de su equipo, Olva Latino, en los cuartos de final. Ambas fueron invitadas a un podcast, donde hablaron de diversos temas.

Llanos sorprendió al señalar lo que considera la principal falencia de las jugadoras peruanas. Según la atacante argentina, las deportistas locales no suelen seguir las indicaciones de los entrenadores durante el juego. “Para mí, no. Para mí, obediencia táctica no”.

Su compañera y compatriota, Nayla Da Silva, prefirió no generalizar sobre ese aspecto. “Para mí es muy difícil generalizar, porque hay muchas que sí y hay muchas que no. Entonces, yo creo que es como en todos lados”, expresó en Ataque Cruzado.

Keila Llanos profundizó sobre su percepción cuando la panelista le repreguntó. “No sé si un no, pero por lo poco que vi no, no me parece que se sigue tanto lo que el entrenador dice. Casi como que terminamos haciendo nuestra voluntad, yo también me incluyo, pero sí, me parece que no”.

Voleibolista argentina señaló la principal falencia de las jugadoras peruanas tras disputar la Liga.

Las jugadoras peruanas que la sorprendieron

En su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley, Keila Llanos destacó a varias jugadoras locales que la sorprendieron por su rendimiento. En primer lugar, mencionó a Aixa Vigil, atacante de la Universidad San Martín, quien la impresionó por su estilo de juego.

“De las nacionales, siempre marqué a Aixa porque me gustaba mucho. Cuando llegué, les dije a las chicas que me gustaba cómo jugaba, cómo se destacaba, lo buena jugadora que era”, apuntó la punta extranjera.

Posteriormente, Llanos señaló a Kiara Montes, capitana de Regatas Lima, como otra de las deportistas que llamaron su atención por su desempeño e influencia en el campo. “En esta última etapa empecé a fijarme más en Kiara Montes. Vi que era muy buena, muy fructífera, y que maneja muy bien al equipo, se nota lo buena capitana que es, entonces me quedo más con Kiara Montes”.

Por su parte, Nayla Da Silva coincidió con las jugadoras mencionadas y añadió un reconocimiento a Esmeralda Sánchez por su aporte defensivo en Alianza Lima: “Confirmo lo de las puntas y a mí también me gusta mucho Esmeralda, siento que suma mucho la energía que tiene, más allá del juego, creo que la energía”.

Keila Llanos mencionó a las deportistas con alto nivel en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Ataque Cruzado / Youtube.

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 14 de marzo

17:00 horas | Club Atlético Ateneas vs. Deportivo Géminis

19:00 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Soan

Domingo 15 de marzo

15:15 horas | Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

17:00 horas | Universitario de Deportes vs. Regatas Lima