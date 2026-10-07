Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 7 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3,3 registrado la noche del 6 de octubre a 13 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. El movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad II en esa localidad

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea de manera ininterrumpida la actividad sísmica a nivel nacional para alertar oportunamente a la población y a los organismos de gestión de riesgo. En esta cobertura en vivo de hoy, miércoles 7 de octubre, te brindamos el reporte oficial minuto a minuto con los últimos sismos registrados, su magnitud, epicentro y profundidad focal en las distintas regiones del país.

Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú convive a diario con el movimiento de sus fallas geológicas y el constante proceso de subducción entre placas. Conoce a continuación los reportes en tiempo real del Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, preparación de la mochila de emergencia y pautas de seguridad emitidas por Indeci.

15:15 hsHoy

Sismos de escasa profundidad: ¿por qué se sienten más?

Cuando un movimiento telúrico registra una profundidad focal menor a los 30 kilómetros, se le clasifica como un sismo superficial. A pesar de presentar magnitudes bajas o moderadas, la cercanía del foco a la superficie terrestre provoca una sacudida brusca y repentina en las poblaciones cercanas.

Esta característica explica por qué eventos de magnitud inferior a 4.0 en la sierra o valles interandinos son percibidos con claridad por los vecinos. La energía liberada recorre una distancia muy corta antes de impactar contra la corteza y las edificaciones en la superficie.

14:25 hsHoy

Monitoreo sísmico en el centro y sur del país

Los reportes más recientes del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP confirman que la actividad telúrica se mantiene constante tanto en la costa sur como en la sierra central. Eventos registrados en regiones como Ica y Junín reflejan la dinámica activa de las estructuras tectónicas en estas zonas.

El seguimiento en tiempo real permite evaluar los parámetros de cada evento de forma inmediata para descartar emergencias mayores. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta únicamente a los boletines emitidos por los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

11:47 hsHoy

Vuelve a temblar Chupaca

Un nuevo evento telúrico de magnitud 3.3 se registró la madrugada de este miércoles 7 de octubre en la región Junín, según el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (Censis). El movimiento ocurrió a las 3:42 a. m. con una profundidad focal muy superficial de 9 kilómetros, situando su epicentro a 19 kilómetros al sur de la provincia de Chupaca.

Debido a su escasa profundidad, el sismo alcanzó una intensidad de grado II en la localidad de Chupaca, siendo percibido levemente por los pobladores de la zona. Las autoridades locales de Defensa Civil no han reportado daños materiales ni personas afectadas, y continúan con el monitoreo en los distritos cercanos.

11:46 hsHoy

Sismo en Ica

Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 3.8 se registró este miércoles 7 de octubre a la 1:16 a. m. en la región de Ica, según el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (Censis). El sismo tuvo una profundidad focal de 53 kilómetros y su epicentro se localizó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en la costa central del país.

De acuerdo con la evaluación técnica de la institución, el temblor alcanzó una intensidad de grado II en la localidad de Ica, por lo que fue percibido de manera leve por un sector de la población. Hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil no han reportado daños materiales ni personales tras el evento, manteniendo el monitoreo en las zonas aledañas.

11:42 hsHoy

El monitoreo de sismos en Perú incorporó un nuevo reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A las 23:43:06 del 6 de octubre, el organismo detectó un movimiento de magnitud 3,3 al sur de Chupaca, en la región Junín.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0720, el evento ocurrió a 11 kilómetros de profundidad y tuvo como referencia una zona ubicada a 13 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia del mismo nombre. La intensidad fue de nivel II en esa localidad y el informe no consignó alerta de tsunami.

Monitores con gráficos de ondas sísmicas, mapas de Perú y el logotipo del IGP junto a equipos de medición sobre un escritorio.
Una estación del Instituto Geofísico del Perú registra datos y mapas de actividad sísmica en tiempo real mediante monitores y equipos de medición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:49 hsHoy

El último reporte del IGP ubicó el epicentro a 13 kilómetros al sur de Chupaca

El sismo se registró en las coordenadas -12,17 de latitud y -75,32 de longitud. Con una intensidad II, el movimiento pudo ser percibido de forma leve por algunas personas, especialmente en reposo o dentro de viviendas, sin que el parte oficial informara daños o afectaciones a la población.

El IGP mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en el país y publica información sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación referencial de cada evento. Perú se encuentra en una zona de actividad telúrica vinculada con la interacción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, que origina movimientos de distinta intensidad en la costa, la sierra y la selva.

Vista aérea de una ciudad de casas con techos de teja, montañas verdes al fondo, un río y círculos rojos concéntricos sobre las colinas.
Una representación con ondas concéntricas señala el epicentro de un sismo a las afueras de una ciudad andina peruana rodeada de montañas y un río. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:42 hsHoy

El plan familiar debe contemplar rutas de evacuación y responsabilidades

La preparación ante un sismo comienza antes de que ocurra una emergencia. Cada familia debe establecer rutas de evacuación, identificar un punto de encuentro fuera de la vivienda y distribuir responsabilidades entre sus integrantes. Estas medidas facilitan una respuesta ordenada si el movimiento obliga a abandonar un inmueble.

También es necesario reconocer las áreas seguras dentro de la casa, la oficina o el centro educativo. Esos espacios deben estar alejados de ventanas, espejos, estanterías, lámparas, muebles altos y objetos suspendidos que puedan caer. La planificación debe considerar a niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y mascotas.

Multitud de personas evacúa en plaza, bomberos, policías, personal de salud, edificio moderno, edificios coloniales, ambulancia, señal de evacuación, cinta amarilla.
Cientos de ciudadanos y personal de emergencia participan en un simulacro de evacuación por sismo en una plaza del centro de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:35 hsHoy

Sismo en Ica

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a la 1:16 de este 7 de octubre en la región de Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, a una profundidad de 53 kilómetros, y fue percibido con una intensidad de nivel II en esa localidad.

06:02 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas posteriores a un desastre

La mochila de emergencia debe guardarse en un lugar de fácil acceso y contar con artículos en buen estado. Su contenido debe permitir afrontar las primeras 24 horas después de un sismo u otra emergencia, ante posibles interrupciones en el suministro de agua, electricidad, transporte o comunicaciones.

Entre los elementos recomendados se encuentran:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y batería externa.
  • Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
  • Mascarillas, artículos de higiene, manta o ropa abrigada y silbato.
  • Documentos, llaves, dinero en efectivo de baja denominación y teléfonos de emergencia, dentro de una bolsa impermeable.
  • Pañales, fórmula, ropa de recambio y otros recursos para bebés.
  • Recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y artículos para mascotas.

El contenido debe revisarse de manera periódica. Los alimentos vencidos, las pilas descargadas y los productos dañados requieren reemplazo. Cada mochila debe adaptarse a las necesidades de quienes integran el hogar, en especial si alguna persona necesita medicación frecuente, asistencia para movilizarse o equipos de apoyo.

Mochila roja abierta en una mesa junto a un botiquín, alimentos enlatados, linternas, radio, mantas, documentos y artículos para bebé.
Una mochila de emergencia equipada ilustra los elementos de supervivencia requeridos para afrontar situaciones de desastre o evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:42 hsHoy

Durante y después de un sismo se debe priorizar la protección personal

Cuando comienza el movimiento, la prioridad es protegerse de objetos que puedan desprenderse. Quienes estén dentro de una edificación deben mantener la calma, alejarse de vidrios y ubicarse en las zonas seguras identificadas con anterioridad. No se deben usar ascensores durante un sismo ni en los minutos posteriores.

Una vez terminado el movimiento, la evacuación debe realizarse por las escaleras solo si la ruta no presenta daños visibles, cables expuestos, fugas de gas u otros riesgos. En la vía pública, las personas deben apartarse de fachadas, postes, carteles, puentes y tendidos eléctricos. Los conductores deben detenerse en un lugar seguro, sin bloquear las vías de evacuación ni estacionar debajo de pasos elevados.

Personas de espaldas caminan por un pasillo con carteles verdes de salida de emergencia y descienden por unas escaleras.
Varias personas descienden por las escaleras de emergencia de un edificio siguiendo las rutas de evacuación marcadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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