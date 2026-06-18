Cuando la casa se convierte en efectivo: crece la demanda por créditos con garantía hipotecaria

La demanda por esta modalidad se explica por la opción de obtener recursos elevados bajo esquemas de pago que pueden ajustarse al perfil financiero y los objetivos de cada solicitante. Foto: Inmobiliaria Edifica

Los préstamos con garantía hipotecaria vienen ganando espacio entre las personas que buscan obtener liquidez utilizando su patrimonio inmobiliario como respaldo. En el país, este tipo de financiamiento se concentra principalmente en quienes necesitan recursos para fortalecer sus negocios o reorganizar sus obligaciones financieras.

El interés por esta alternativa responde a la posibilidad de acceder a montos importantes con condiciones que pueden adaptarse a las necesidades de cada usuario. Según datos del sector, el 70% de los créditos otorgados bajo esta modalidad tiene como finalidad cubrir necesidades de capital de trabajo y consolidación de deudas.

Negocios y orden financiero impulsan el uso de estos créditos

El uso de los préstamos con garantía hipotecaria está marcado por dos objetivos principales: conseguir fondos para actividades económicas y mejorar la administración de compromisos financieros. Jonathan Goldin Moll, Director de Créditos con Garantías de Garantía Capital, explicó que muchos usuarios recurren a esta opción para “impulsar sus negocios, acceder a recursos de manera más rápida y, al mismo tiempo, mejorar la gestión de sus obligaciones financieras en condiciones más favorables”.

PUBLICIDAD

Además, alrededor del 20% de los solicitantes emplea estos recursos para optimizar sus finanzas personales. Entre las estrategias más frecuentes están la reducción de tasas de interés, la ampliación de los plazos de pago y la agrupación de varias obligaciones en una sola cuota mensual.

Los préstamos con garantía hipotecaria se destinan principalmente a obtener liquidez para negocios y ordenar obligaciones financieras. Foto: Aspai

El resto de los créditos se orienta a proyectos como autoconstrucción, remodelaciones de vivienda y otros objetivos personales vinculados a salud, educación u otras necesidades específicas.

Montos y monedas elegidos por los usuarios

En promedio, los financiamientos bajo esta modalidad suelen ubicarse entre USD 10.000 y USD 30.000, con plazos de pago cercanos a los 60 meses. Estas condiciones permiten que los clientes puedan distribuir sus pagos de acuerdo con su capacidad financiera.

PUBLICIDAD

Asimismo, la preferencia de una parte importante de los usuarios se inclina hacia los préstamos en dólares, debido a que suelen encontrar tasas de interés más competitivas frente a productos similares ofrecidos en moneda local.

Un perfil concentrado en personas con patrimonio consolidado

Entre quienes solicitan estos créditos, aproximadamente el 75% corresponde a hombres y el 25% a mujeres. El grupo con mayor presencia se encuentra entre los 35 y 50 años, una etapa en la que muchas personas cuentan con propiedades que pueden utilizar como respaldo para acceder a financiamiento.

Una proporción significativa de clientes opta por créditos en dólares al considerar que ofrecen condiciones de tasa más atractivas frente a alternativas en moneda nacional. Foto: Moonflow

De acuerdo con Goldin, esta modalidad permite aprovechar activos que ya poseen los usuarios para convertirlos en recursos disponibles. “Hoy observamos que muchas personas y pequeños empresarios poseen patrimonio inmobiliario, pero no siempre encuentran en la banca tradicional la flexibilidad o rapidez que requieren para acceder a financiamiento. Los préstamos con garantía hipotecaria les permiten convertir ese patrimonio en liquidez para impulsar negocios, consolidar deudas o ejecutar proyectos personales en condiciones más competitivas“, señaló.

PUBLICIDAD

El comportamiento de los solicitantes también refleja un cambio en la forma de administrar las finanzas. Cada vez más personas buscan herramientas que les permitan mejorar su flujo de caja y planificar sus objetivos económicos con mayor previsión.

“Cada vez más personas buscan ordenar sus obligaciones financieras y acceder a productos que les permitan mejorar su flujo de caja, reducir costos financieros y planificar mejor sus proyectos de mediano y largo plazo“, añadió Goldin.