“Había tres ciudadanos chinos”: La revelación del ministro Tiburcio sobre reunión entre el presidente José Jerí y Zhihua Yang en chifa

El titular del Interior respondió por cena secreta ante la Comisión de Fiscalización. Intentó justificar la cena como un evento “circunstancial” tras un patrullaje

En sesión de la Comisión de Fiscalización, el ministro Vicente Tiburcio ofrece su testimonio sobre la cena con el presidente en un chifa en San Borja.

En una sesión cargada de tensión y cuestionamientos, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar su presencia en la polémica reunión nocturna del 26 de diciembre en un chifa de San Borja. Lo que empezó como un intento de normalizar el encuentro terminó revelando la presencia de otro ciudadano chino.

Hasta ahora, la narrativa oficial se centraba en el encuentro entre José Jerí Jerí y los empresarios Ji Wu Xiaodong y Zhihua Yang (conocido como “Johnny”). Sin embargo, bajo juramento, el ministro Tiburcio soltó una pieza clave de información: no eran dos, sino cinco las personas sentadas en la mesa de la sala VIP del segundo piso.

“Estando en el chifa, se identificó al dueño, el señor Johnny Yang. También, en esas circunstancias, se hicieron presentes dos personas también de descendencia china, que compartieron la cena durante ese espacio”, declaró el ministro. Esta revelación alimenta la tesis de la Fiscalía sobre una presunta reunión de gestión de intereses, ya que se trataría de una mesa técnica informal con empresarios que mantienen vínculos y concesiones con el Estado peruano, fuera de todo registro oficial.

La coartada del “patrullaje inopinado”

Para justificar cómo terminó cenando con el Presidente y empresarios chinos a las 10 de la noche, Tiburcio ensayó una cronología que fue recibida con escepticismo por la representación nacional. Según el ministro, la tarde del 26 de diciembre se reunió en Palacio para tratar temas de seguridad ciudadana. Al terminar, el presidente Jerí le habría pedido retornar a las 7:30 p.m. para realizar una “inspección inopinada” por la ciudad para ver el comportamiento social post-Navidad.

José Jerí fue captado con
“Ya casi al finalizar esta tarea, antes de las diez de la noche, el señor Presidente me hace una invitación para ir a cenar. Es así que nos hemos constituido hasta San Borja”, detalló Tiburcio. Esta versión busca presentar la cena como un hecho espontáneo y fortuito; sin embargo, contradice los reportes de inteligencia que indican que personal de Seguridad del Estado llegó al local minutos antes para inspeccionar el área, lo que sugiere una planificación previa.

“Solo un delincuente aparece encapuchado”

El momento más álgido de la sesión llegó con la intervención de los congresistas. El parlamentario Segundo Montalvo fue el más tajante al cuestionar la vestimenta y la actitud del mandatario. “Se trata de un tema en el que el ministro debe hablar la verdad. Solamente un delincuente, un presunto delincuente, puede aparecer encapuchado a altas horas de la noche”, arremetió, criticando que el máximo representante de la nación intente ocultar su identidad para asistir a un local público.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Mori cuestionó la falta de transparencia: “Un ministro del Interior sabe de la magnitud de la representatividad que tiene el Presidente. Nos hace ver como que simplemente acudió a un acompañamiento, pero la seguridad llegó antes. El país merece una explicación sincera”.

¿Qué temas se tocaron?

A pesar de que Tiburcio insistió en que solo se habló de “temas de fiestas navideñas” y de los “platos de comida”, admitió que el dueño del chifa le preguntó directamente al presidente Jerí sobre los avances de las actividades del 1 de febrero (Día de la Amistad Perú-China).

