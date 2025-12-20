San Marcos recibe pórticos modernizados y nuevos accesos luego de acuerdo con la ATU

Esta colaboración multiparte también contempla nuevas obras como la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro y mejoras en infraestructura universitaria, consolidando a San Marcos como referente de integración urbana y bienestar estudiantil - Créditos: UNMSM/ATU.

En el marco de un acuerdo de compensación social vinculado a la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concretó la entrega oficial de un terreno de aproximadamente tres mil metros cuadrados a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Este espacio, ubicado dentro de la Ciudad Universitaria, será destinado a la futura construcción de la residencia y guardaría, un ansiado proyecto que beneficiará directamente a cientos de estudiantes y sus familias, especialmente a quienes provienen del interior del país.

Simultáneamente, ATU entregó a San Marcos las renovadas puertas 2 y 3, así como pórticos y accesos emblemáticos completamente modernizados, obras que forman parte del paquete de intervenciones sociales destinadas a fortalecer la integración de la universidad con la ciudad y garantizar mayor seguridad y funcionalidad a su comunidad educativa.

Los trabajos comprenden ingresos y salidas exclusivas para ambulancias, accesos pensados para personas con discapacidad, molinetes electrónicos, nuevas casetas de vigilancia, estacionamientos, áreas verdes y un flujo de ingreso más ordenado al campus, impactando favorablemente a los más de 40 mil estudiantes que conforman esta histórica casa de estudios.

Durante la ceremonia central, la rectora de San Marcos, Dra. Jeri Ramón Ruffner, enfatizó el carácter inclusivo y transformador de la futura residencia universitaria, que contará con espacios modulares de alta funcionalidad, habitaciones dobles con baño propio, lactario y áreas comunes para el estudio colectivo y la convivencia.

La construcción de una guardería y cuna jardín dentro del complejo permitirá que estudiantes con hijos puedan continuar su formación académica sin obstáculos, fomentando la igualdad de oportunidades y el bienestar integral. La máxima autoridad recalcó que el control de acceso con reconocimiento facial y la instalación de cámaras de seguridad interna brindarán tranquilidad y autonomía a quienes residan en ese lugar.

El proyecto contempla la edificación de dos bloques diferenciados por género, cada uno de 10 pisos y un sótano, con capacidad total para 745 estudiantes. Además, se prevé un comedor, lavandería, tópico médico, y un enfoque claro en la integración de servicios de apoyo social.

La guardería tendrá espacio para 50 niños y contará con lactario, reafirmando una política de apoyo a la maternidad y paternidad entre los universitarios. En su primera etapa, la ATU financiará la ejecución de seis pisos y un sótano, con una inversión estimada en S/27.2 millones, mientras que la universidad completará los cuatro pisos superiores en una segunda fase; el inicio de obras está proyectado para 2026.

Autoridades del sector transporte destacaron el valor de este trabajo articulado entre la universidad y las entidades públicas, que no solo permite avanzar en la consolidación de la Línea 2 y la futura estación San Marcos, sino que también impulsa mejoras tangibles en la calidad de vida de la comunidad sanmarquina.

El viceministro de Transportes y Comunicaciones, Juan del Carmen Haro Muñoz, manifestó el firme compromiso de acompañar el desarrollo del complejo residencial, considerando que la nueva estación garantizará transporte público seguro, moderno y eficiente, incluso durante turnos nocturnos para estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad.

El presidente ejecutivo de ATU, David Hernández Salazar, subrayó la importancia de la entrega del terreno y la celeridad que se dará al proceso constructivo para no demorar los beneficios de esta infraestructura largamente esperada.

En tanto, dentro del cronograma de inversiones acordado se encuentra también la conclusión del cerco perimétrico de la universidad, mejoras en la clínica universitaria y robustecimiento del sistema integral de seguridad de todo el campus.

La puesta en funcionamiento de los renovados pórticos y la próxima construcción de la residencia y guardería convierten a San Marcos en un referente nacional de integración urbana, compromiso social y modernización educativa, consolidando su rol no solo como la Decana de América, sino también como espacio de acogida, inclusión y proyectos transformadores al servicio del país.