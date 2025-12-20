Perú

San Marcos recibe pórticos modernizados y nuevos accesos luego de acuerdo con la ATU

Esta alianza entre estas instituciones incluye, además, la construcción de la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro y la realización de mejoras en la infraestructura universitaria

Guardar
Esta colaboración multiparte también contempla
Esta colaboración multiparte también contempla nuevas obras como la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro y mejoras en infraestructura universitaria, consolidando a San Marcos como referente de integración urbana y bienestar estudiantil - Créditos: UNMSM/ATU.

En el marco de un acuerdo de compensación social vinculado a la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concretó la entrega oficial de un terreno de aproximadamente tres mil metros cuadrados a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Este espacio, ubicado dentro de la Ciudad Universitaria, será destinado a la futura construcción de la residencia y guardaría, un ansiado proyecto que beneficiará directamente a cientos de estudiantes y sus familias, especialmente a quienes provienen del interior del país.

Simultáneamente, ATU entregó a San Marcos las renovadas puertas 2 y 3, así como pórticos y accesos emblemáticos completamente modernizados, obras que forman parte del paquete de intervenciones sociales destinadas a fortalecer la integración de la universidad con la ciudad y garantizar mayor seguridad y funcionalidad a su comunidad educativa.

La guardería tendrá espacio para
La guardería tendrá espacio para 50 niños y un área de lactario, consolidando la política de inclusión, apoyo familiar e igualdad de oportunidades en la vida universitaria - Créditos: ATU/UNMSM.

Los trabajos comprenden ingresos y salidas exclusivas para ambulancias, accesos pensados para personas con discapacidad, molinetes electrónicos, nuevas casetas de vigilancia, estacionamientos, áreas verdes y un flujo de ingreso más ordenado al campus, impactando favorablemente a los más de 40 mil estudiantes que conforman esta histórica casa de estudios.

Durante la ceremonia central, la rectora de San Marcos, Dra. Jeri Ramón Ruffner, enfatizó el carácter inclusivo y transformador de la futura residencia universitaria, que contará con espacios modulares de alta funcionalidad, habitaciones dobles con baño propio, lactario y áreas comunes para el estudio colectivo y la convivencia.

La construcción de una guardería y cuna jardín dentro del complejo permitirá que estudiantes con hijos puedan continuar su formación académica sin obstáculos, fomentando la igualdad de oportunidades y el bienestar integral. La máxima autoridad recalcó que el control de acceso con reconocimiento facial y la instalación de cámaras de seguridad interna brindarán tranquilidad y autonomía a quienes residan en ese lugar.

El entorno del campus se
El entorno del campus se verá beneficiado también por obras complementarias, como la mejora del cerco perimétrico y de la clínica universitaria, y la ampliación de la seguridad integral en la Ciudad Universitaria - Créditos: UNMSM/ATU.

El proyecto contempla la edificación de dos bloques diferenciados por género, cada uno de 10 pisos y un sótano, con capacidad total para 745 estudiantes. Además, se prevé un comedor, lavandería, tópico médico, y un enfoque claro en la integración de servicios de apoyo social.

La guardería tendrá espacio para 50 niños y contará con lactario, reafirmando una política de apoyo a la maternidad y paternidad entre los universitarios. En su primera etapa, la ATU financiará la ejecución de seis pisos y un sótano, con una inversión estimada en S/27.2 millones, mientras que la universidad completará los cuatro pisos superiores en una segunda fase; el inicio de obras está proyectado para 2026.

Autoridades del sector transporte destacaron el valor de este trabajo articulado entre la universidad y las entidades públicas, que no solo permite avanzar en la consolidación de la Línea 2 y la futura estación San Marcos, sino que también impulsa mejoras tangibles en la calidad de vida de la comunidad sanmarquina.

El proyecto contempla modernas medidas
El proyecto contempla modernas medidas de control de acceso y seguridad, como cámaras internas y reconocimiento facial, garantizando un entorno seguro y tranquilo para todo el estudiantado - Créditos: ATU/UNMSM.

El viceministro de Transportes y Comunicaciones, Juan del Carmen Haro Muñoz, manifestó el firme compromiso de acompañar el desarrollo del complejo residencial, considerando que la nueva estación garantizará transporte público seguro, moderno y eficiente, incluso durante turnos nocturnos para estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad.

El presidente ejecutivo de ATU, David Hernández Salazar, subrayó la importancia de la entrega del terreno y la celeridad que se dará al proceso constructivo para no demorar los beneficios de esta infraestructura largamente esperada.

En tanto, dentro del cronograma de inversiones acordado se encuentra también la conclusión del cerco perimétrico de la universidad, mejoras en la clínica universitaria y robustecimiento del sistema integral de seguridad de todo el campus.

La puesta en funcionamiento de los renovados pórticos y la próxima construcción de la residencia y guardería convierten a San Marcos en un referente nacional de integración urbana, compromiso social y modernización educativa, consolidando su rol no solo como la Decana de América, sino también como espacio de acogida, inclusión y proyectos transformadores al servicio del país.

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMATUperu-noticias

Más Noticias

Chicama decreta cinco días de duelo por asesinato de regidora en chocolatada y aprueba ayuda económica a heridos

El Concejo Municipal también aprobó cancelar algunos eventos tras el crimen de la funcionaria Elena Rojas, quien fue acribillada frente a niños y niñas

Chicama decreta cinco días de

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

También se evaluará si estos hechos afectaron derechos fundamentales de los militantes y si se vulneró la función del Jurado Nacional de Elecciones

Presunto fraude en Acción Popular:

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

El desenlace anual de la telenovela peruana mostró el ataque a Miguel Ignacio, una boda esperada y la noticia de un nuevo embarazo, elementos que preparan el terreno para un regreso cargado de expectativas

Balean a Miguel Ignacio, boda

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de encuentros imperdibles: Real Madrid está obligado a ganarle a Sevilla, Machester City hará lo suyo con West Ham, Regatas Lima y San Martín tendrán acción en la Liga Peruana de Voley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

La víctima es la fiscal Maribel Parra Sudario, quien tiene a su cargo investigaciones de delitos graves, como feminicidio y violación sexual contra menores de edad

Sicarios intentan asesinar a fiscal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presunto fraude en Acción Popular:

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

Ministerio Público analiza crear nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima Norte

Tren Lima - Chosica: Rafael López Aliaga defiende el proyecto y descarta demandar a sus críticos

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

ENTRETENIMIENTO

Balean a Miguel Ignacio, boda

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 20

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso