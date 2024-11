Segunda ocasión en la historia que Perú no lidera en Sudamérica: así quedó Maido en los Latin America’s 50 Best Restaurants

Desde su creación en 2013, los restaurantes de Lima habían dominado la lista casi ininterrumpidamente, con Central, Maido y Astrid y Gastón en los primeros lugares durante 10 de las 11 ediciones previas. (Composición: Infobae)

Las calles de Río de Janeiro reunió a lo más selecto del panorama gastronómico de América Latina. El evento, que marcó la duodécima edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants no solo destacó la diversidad de cocinas en el continente, sino que también reescribió una historia que parecía repetirse en cada ceremonia. Esta vez, el título de mejor restaurante de la región no llegó a Lima, una ciudad acostumbrada a figurar en la cima de la lista desde su creación en 2013.

La ceremonia comenzó entre aplausos y expectativas. En un auditorio colmado de chefs, sommeliers y representantes de la industria culinaria, los nombres de los restaurantes fueron desvelados uno a uno. El momento más esperado se produjo cuando Don Julio, el histórico establecimiento de Buenos Aires, se posicionó nuevamente como el número uno, dejando a Perú en un segundo plano, un escenario que solo se había repetido una vez antes en toda la historia del ranking.

Dominio peruano interrumpido

Desde su debut en 2013, la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants otorgó a Perú una posición casi indiscutible. Durante 10 de las 11 ediciones previas, los primeros lugares pertenecieron a establecimientos de Lima, como Astrid y Gastón, el pionero que ocupó la cima en 2013; Central, galardonado cinco veces (2014, 2015, 2016, 2021 y 2022); y Maido, que lideró en cuatro ocasiones (2017, 2018, 2019 y 2023). Estos restaurantes no solo pusieron en alto la cocina peruana, sino que también evidenciaron la capacidad del país para innovar y fusionar tradiciones culinarias.

Sin embargo, este 2024, la narrativa cambió. Don Julio, liderado por Pablo Rivero, obtuvo el primer puesto gracias a su enfoque en la parrilla y el respeto por los ingredientes locales. Este logro marca la segunda vez que Argentina desplaza a Perú en la lista, siendo la primera en 2020, también protagonizada por el mismo restaurante.

A pesar de quedar en el segundo puesto, el restaurante Maido, dirigido por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, sigue siendo un referente. Su propuesta nikkei, que combina sabores peruanos y japoneses, le valió el reconocimiento como The Best Restaurant in Peru. La creatividad detrás de sus platos y el enfoque en la sostenibilidad lo consolidan como uno de los nombres más representativos de la gastronomía latinoamericana.

El mapa gastronómico de América Latina

Este año, la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants mostró un equilibrio entre tradición e innovación, con nombres conocidos y nuevas entradas que reflejan la evolución constante de la cocina regional. Entre los mejores diez se encontraron restaurantes como El Chato, en Bogotá, y Kjolle, en Lima, dirigidos por chefs que han transformado ingredientes locales en platos universales.

México, Colombia y Ecuador también tuvieron participaciones significativas. Quintonil, en Ciudad de México, se mantuvo entre los más destacados, mientras que Nuema, en Quito, reafirmó el creciente protagonismo de Ecuador en la escena gastronómica.

En Perú, además de Maido y Kjolle, otros nombres como Rafael, que logró el Highest Climber Award, demostraron que la cocina peruana mantiene su relevancia, incluso en un año donde no alcanzó el primer puesto.

Los 50 mejores restaurantes de América Latina en el 2024

Don Julio - Buenos Aires, Argentina Maido - Lima, Perú El Chato - Bogotá, Colombia Kjolle - Lima, Perú Boragó - Santiago, Chile Celele - Cartagena, Colombia Lasai - Río de Janeiro, Brasil Mérito - Lima, Perú Quintonil - Ciudad de México, México Leo - Bogotá, Colombia Nuema - Quito, Ecuador Alcalde - Guadalajara, México Mayta - Lima, Perú Maito - Panamá Casa do Porco - São Paulo, Brasil Tuju - São Paulo, Brasil (Ganador del Gin Mare Art of Hospitality Award por su excelencia en hospitalidad). Fauna - Valle de Guadalupe, México Gran Dabbang - Buenos Aires, Argentina Rafael - Lima, Perú (Ganador del Highest Climber Award por su mayor ascenso en la lista). Evvai - São Paulo, Brasil Oteque - Río de Janeiro, Brasil Sublime - Guatemala (Ganador del Chef’s Choice Awards). Villa Torél - Ensenada, México Pujol - Ciudad de México, México Siwka - San José, Costa Rica Nelita - São Paulo, Brasil Metzi - São Paulo, Brasil Cosme - Lima, Perú Mishiguene - Buenos Aires, Argentina La Mar - Lima, Perú El Preferido de Palermo - Buenos Aires, Argentina Arca - Tulum, México Trescha - Buenos Aires, Argentina (Ganador al premio a la mejor nueva incorporación de la lista). Niño Gordo - Buenos Aires, Argentina Maní - São Paulo, Brasil Huniik - Mérida, México Julia - Buenos Aires, Argentina Gustu - Cerca de La Paz, Bolivia Mercado 24 - Guatemala Cantina del Tigre - Panamá Lo de Tere - Punta del Este, Uruguay Manuel - Barranquilla, Colombia Máximo Bistrot - Ciudad de México, México Cordero - Caracas, Venezuela Humo Negro - Bogotá, Colombia Aramburu - Buenos Aires, Argentina Sud 777 - Ciudad de México, México Rosetta - Ciudad de México, México Mil - Moray, Perú Kotori - São Paulo, Brasil