Janet Barboza marca distancia de María Pía Copello y revela por qué no se reuniría con ella

Una nueva polémica se encendió en el set de ‘América Hoy’ luego de que Janet Barboza sorprendiera con una contundente declaración sobre su relación con María Pía Copello. Todo ocurrió durante una conversación sobre la reciente decisión de Daniela Darcourt de no colaborar con otras cantantes de salsa como Yahaira Plasencia, Cielo Torres y Brunella Torpoco. La intérprete fue duramente criticada por su negativa, sin embargo, la popular ‘Rulitos’ no dudó en salir en su defensa y dejar clara su posición al respecto.

“Daniela no está obligada a ir donde no se siente cómoda, y eso lo entiendo perfectamente”, señaló la presentadora, mostrándose empática con la cantante. Fue entonces cuando Ethel Pozo, conductora del programa, le lanzó una pregunta que encendió aún más el ambiente en el set: “¿Y si María Pía Copello te invita a una reunión de conductoras de televisión?”. La respuesta de Janet Barboza fue tajante: “No voy. Yo elijo con qué grupo quiero estar, Daniela Darcourt no está obligada”.

El comentario causó sorpresa entre sus compañeros, quienes prefirieron guardar silencio ante la inesperada revelación. Aunque ambas trabajan en la misma casa televisiva, América Televisión, es de conocimiento público que ‘América Hoy’ es producido por GV Producciones, mientras que ‘Mande quien mande’, el programa de María Pía, pertenece a ProTV. A pesar de compartir canal, esta diferencia de productoras podría reflejar cierta distancia entre figuras de ambas casas.

También se debe mencionar que María Pía Copello comparte una amistad de varios años con Magaly Medina, conductora de ATV. Mientras que la popular ‘Rulitos’ se ha declarado enemiga pública de la ‘Urraca’, por lo que cada vez que puede, arremete contra la periodista.

Con esta declaración, Janet Barboza no solo respaldó a Daniela Darcourt, sino que también dejó entrever que su relación con María Pía Copello no sería cercana, generando especulaciones sobre una posible rivalidad o desacuerdo entre ambas conductoras. Aunque no profundizó en los motivos de su postura, su mensaje fue claro: al igual que Darcourt, nadie debería sentirse obligado a compartir espacios en los que no se sienta cómodo.

El momento ha generado revuelo en redes sociales, donde muchos internautas comentaron sobre la sinceridad de Janet y el trasfondo de su negativa. Por ahora, María Pía Copello no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero la tensión entre ambas conductoras ha quedado expuesta, alimentando los rumores de una posible rivalidad televisiva.

Las críticas de Janet Barboza a Magaly Medina

La relación entre Janet Barboza y Magaly Medina ha estado marcada por constantes enfrentamientos mediáticos. La tensión entre ambas se intensificó tras el reciente fallecimiento de Paul Flores, integrante de Armonía 10, cuando la periodista cuestionó la actitud de la ‘Rulitos’ durante el velorio, acusándola de buscar protagonismo en un momento de duelo.

En respuesta a las declaraciones de la ‘Urraca’, Janet Barboza se mostró indignada y aseguró que no se trataba de un intento de llamar la atención, sino de una muestra genuina de dolor. “Ahora se la agarra conmigo, sí claro. Yo entiendo que hay opiniones que gustan y hay otras que no”, expresó la conductora, defendiendo su reacción ante la pérdida del cantante. Sin embargo, este cruce de palabras no quedó ahí, ya que la presentadora de ‘América Hoy’ también aprovechó la ocasión para recordarle a Magaly otros temas pendientes.

En un giro inesperado, Janet Barboza desvió la atención hacia Medina y le pidió que se enfoque en las acusaciones que enfrenta su esposo, Alfredo Zambrano, por presunta clonación de placas. Su comentario dejó entrever que, en lugar de criticarla, Magaly debería responder a los cuestionamientos que rodean a su pareja.