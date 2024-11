Jorge Luna y su curiosa anécdota con Paul McCartney en un hotel “Me trataron como cualquiera”. ATV.

Durante una reciente visita a Argentina, el comediante Jorge Luna compartió una anécdota inesperada que involucró al legendario músico Paul McCartney.

Según relató en su programa ‘Hablando Huevadas’, Luna se hospedó en un hotel de lujo en el país sudamericano, coincidiendo con la visita del exBeatle, quien se encontraba allí para ofrecer un concierto.

Jorge Luna narró que, a pesar de estar en un hotel de alto nivel, no recibió el trato que esperaba. “Me trataron como cualquier huev... era un hotel bonito”, indicó.

En este viaje decidió hacer un poco de turismo y al intentar salir a pasear, se encontró con un grupo de personas vestidas de manera elegante que bloqueaban la salida del hotel.

En su intento por abrirse paso, fue ignorado por los hombres de traje, lo que lo llevó a intervenir físicamente para poder salir. El comediante explicó que, al no recibir respuesta a sus gestos para que le permitieran pasar, decidió meter la mano entre dos de los hombres, lo que provocó una reacción agresiva por parte de ellos.

“Primero hice el ademán como para que me vean, pero ninguno se movió, entonces metí mi mano entre un hombre y otro y me sacaron, me llevaron, les dije ‘qué tienes amigo, ¿esta es tu puerta?’. El otro se pone medio agresivo y le digo ‘qué chu... pasa’, me llevan a otra puerta... y yo ‘yo quiero salir por ahí..’”, narró el comediante.

En medio de la confusión, una empleada del hotel intervino para aclarar la situación, revelando que la razón del tumulto era la presencia de Paul McCartney en el lugar.

“Como que me puse bravo... viene una chica del hotel que se da cuenta que me estoy peleando y qué era, Paul McCartney (venía) por acá. Yo no sabía que estaba en el mismo hotel. Eran los de seguridad que habían hecho cordón para que nadie pase y yo como huev... ‘permisito’”, contó entre risas.

Luna, quien comparte el programa con Ricardo Mendoza, expresó su frustración por el incidente, pero contó dicha anécdota con mucho, humor del comediante, refleja una experiencia inesperada durante su estancia en Argentina.

