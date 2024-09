Exministro del Interior critica propuestas del Mininter contra extorsiones: “subir las penas no tiene ningún efecto”

El ex titular del sector, Wilfredo Pedraza, sostuvo que los crímenes al interior de vehículos de transporte urbano no se resuelven subiendo a los policías uniformados y de civiles a las unidades. (Video: Canal N)

A raíz del paro de transportes en Ancón el 23 de septiembre a causa de ataques de extorsionadores contra conductores y empresas de transporte urbano, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó una serie de medidas para enfrentar el problema. Sin embargo, en menos de 24 horas, el ex titular del sector, Wilfredo Pedraza, indicó que la mayoría de estas medidas no tendrían efectos reales a favor de la lucha contra la extorsión.

Entre las medidas que anunció el ministro Santiváñez, se encuentran: sancionar la extorsión con cadena perpetua, crear un equipo especial contra este delito, y disponer que el Grupo Terna se camufle de civil en buses. Sin embargo, el exministro Pedraza sostuvo que la única medida efectiva sería la creación de este nuevo grupo especial dentro de la Policía Nacional del Perú.

“Creo que lo mejor de este anuncio es esa medida (el nuevo grupo especial) (...) las demás medidas son poco relevantes. La extorsión en el transporte público está en todo el país, no hay forma de que nuestra Policía pueda poner efectivos de civil o uniformados en todos los buses”, aseguró Pedraza en conversación con Canal N.

El exministro Pedraza consideró que tanto el sicariato como la extorsión son crímenes “circunstanciales” que se producen cuando se da la oportunidad para los criminales. Afirmó también que “eso no se disuade con policías en un vehículo”, reafirmando su postura sobre este ofrecimiento por parte del Mininter al mando de Juan José Santiváñez.

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que salvo la propuesta del Mininter sobre la creación de un grupo especial contra extorsiones, sus propuestas para enfrentar este problema no tienen ningún efecto. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Agencia Andina/Carlos Lezama)

“De otro lado, subir las penas es una medida que no tiene ningún efecto porque el sicariato que causa muerte ya tiene una pena de cadena perpetua, la extorsión ya tiene una pena entre 15 y 25 años. Las penas ya son altas. La receta pasa por la creación del grupo especial que no solo investigue lo que ya ocurrió, sino que se dedique a prevenir”, argumentó el ex titular del Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala.

Transportistas anuncian paro y marcha al Congreso para el jueves 26

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, confirmó la movilización tras la ola de extorsiones que enfrentan. Además, dijo no cree en los anuncios del ministro del Interior, Juan Santiváñez, sobre la creación de un grupo especial dentro de la Policía para combatir a las bandas extorsionadoras.

“Creemos que es la PNP quien tiene el orden de la seguridad. En estos momentos no la vemos (...) Si bien es cierto el ministro (Santiváñez) ha dado unas declaraciones sobre que va a combatir la delincuencia, pero hasta el momento ha visto 14 atentados y no hay resultados (...)”, indicó a Canal N.

Además, afirmó que el motivo de no creer en la palabra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es porque hasta el momento no se ha visto acciones concretas por parte de la Policía Nacional y “hasta el momento no hay un pronunciamiento de que haya extorsionadores detenidos”.

Valeriano también hizo un llamado público para que más empresas de transporte se sumen a la paralización del servicio que sería este jueves 26 de septiembre, que incluirá una marcha hacia el Congreso en gesto de protesta.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, confirmó la movilización tras la ola de extorsiones que enfrentan. (Fuente: Canal N)

Durante el primer día del paro de transportistas, el director de la Cámara Internacional de la Industria de Transportes, Martín Ojeda, sostuvo que se reunió con el ministro Santiváñez y este se comprometió a pedir la creación de una nueva fiscalía especializada ya se había conversado con representantes del Ministerio Público.

El representante de gremios de transporte indicó que se dará una fecha límite al Ministerio del Interior para cumplir con su promesa. En caso contrario, los trabajadores del sector tomarán medidas más fuertes.