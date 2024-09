Canciller Elmer Schialer reafirmó lucha a favor de venezolanos, pero retrocedió en llamar a Edmundo González como presidente electo

Flamante canciller baja el tono de la postura acostumbrada por parte de Javier González Olaechea. | PCM

Continúan las dudas sobre la postura del nuevo canciller Elmer Schialer. Ante la polémica por decir que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”, se suma el reconocimiento hacia Edmundo González. En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, el sucesor de Javier González Olaechea se refirió al opositor venezolano como candidato y ya no como presidente electo.

“Vamos a continuar demandando, por instrucción expresa de la señora presidenta, el pleno respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos. Basta solamente referirse al último comunicado de Cancillería, que condena enérgicamente la orden de aprehensión que se ha librado en contra del candidato opositor Edmundo González Urrutia”, mencionó.

Asimismo, evitó referirse a Nicolás Maduro como dictador y considerar un fraude electoral, hecho que no pasó desapercibido, pese a asegurar que desde el Ejecutivo se mantendrá “una firme posición de defensa de la democracia en Venezuela”.

Aunque el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que no existe un cambio de postura, es cada vez más notable la distancia a la firmeza acostumbrada por parte de su predecesor. En lugar de anunciar una lucha activa, el flamante canciller opta por ser más cauto.

Canciller continúa en el ojo público por su postura distinta a la de su antecesor, Javier González Oalechea. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Como se recuerda, bajo la gestión de González Olaecha, el Perú se convirtió en el primer país en reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. “Es evidente que la voluntad de fraude existe. Más o menos de un conteo inicial del domingo ya estaban en las pantallas [y] la diferencia era más de 30 puntos a favor del señor González, lo cual era irreversible. Y el señor González es el presidente electo de Venezuela”, sostuvo en una entrevista con RPP.

Aquellas declaraciones motivaron a que el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunciara la ruptura de las relaciones diplomáticas con Perú. “Nos vemos obligados a tomar esta decisión luego de las temerarias declaraciones del canciller peruano que desconocen la voluntad del pueblo venezolano y nuestra Constitución”, escribieron en su cuenta de X, antes Twitter.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que, además de lamentar la decisión, reiteraron su posición respecto de las “múltiples irregularidades producidas antes y durante el proceso electoral desarrollado el 28 de los corrientes en ese país, lo que constituye un auténtico fraude electoral”.

“El Gobierno del Perú reafirma su indeclinable compromiso de promover y proteger la democracia y continuará firme y decidido en mantener, junto con otros países de la región, un permanente seguimiento respecto de la situación en Venezuela”, escribieron el pasado 31 de julio.

Intervención en la OEA

Discurso de Javier González Olaechea en la OEA luego de que se rechace oficio donde pedían transparentar cifras electorales en Venezuela. YouTube OEA

Posteriormente, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ahora exfuncionario fue aplaudido por su intervención, en la que cuestionó que no se haya aprobado una resolución que exigía al régimen de Nicolás Maduro publicar de inmediato las actas de las elecciones presidenciales realizadas el último domingo en Venezuela.

“El mundo entero y nuestros ciudadanos, quiero que todos lo sepan, aspiraban a una democracia libre. El principio de primacía de la realidad nos dice que Edmundo González tiene al día de hoy el 90% del escrutinio de las actas válidas oficiales a su favor. El señor Maduro no podrá mostrar su victoria”, dijo.

“Independientemente de lo claudicante que se rechazó, esta no es una defensa ideológica sino de principios. Mi país acoge a más de un millón de venezolanos. Son trabajadores, honrados, honestos. Sin embargo, con la medida arbitraria de cerrar las embajadas y servicios consulares, se les priva a sus propios connacionales del derecho a obtener un trámite, pasaporte, un trámite notarial, registrar un hijo. [...] Al final de cuentas, le estamos dando la razón a nuestros jóvenes que no nos creen y nos repudian porque no somos coherentes”, zanjó entonces.