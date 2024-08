Melissa Paredes se burla del vestido de novia de Magaly Medina: “Y así se atreve a rajar”

Melissa Paredes se burla del vestido de novia de Magaly Medina. (Foto: Captura de IG)

Recientemente, Melissa Paredes compartió una foto de la boda de Magaly Medina con Alfredo Zambrano e hizo comentarios críticos sobre el vestido de novia de la periodista. Esta interacción se produce tras una serie de descalificaciones de la ‘Urraca’ sobre el vestido nupcial de exmodelo, lo que ha desatado una cadena de respuestas entre ambas figuras del espectáculo.

En su cuenta de Instagram, la exconductora de ‘América Hoy’ expresó sorpresa al recibir la foto de la boda de Medina, acompañándola de un ícono burlón y un comentario irónico sobre la osadía de criticar su vestido cuando, según ella, el de la figura de ATV dejaba mucho que desear.

“Las cosas que me salen jajaja. Se pasan para mandarme eso, así se atreve a rajar de mi vestido”, escribió la también actriz al ver las fotos del matrimonio que celebró Magaly Medina algunos años atrás.

Melissa Paredes respondió a Magaly Medina por criticar su boda con Anthony Aranda, celebrada el pasado sábado 4 de agosto.

Pero no es solo el vestido lo que ha alimentado la controversia. Melissa Paredes también defendió la torta de su boda, tras afirmaciones de Magaly Medina de que se trataba solo de una maqueta.

“¿Cómo me van a estar preguntando si ya mandé a hacer mi maqueta para mi cumpleaños? Se pasan ustedes, obvio que mandé a hacer mi maqueta con pista de patinaje, el real patinaje, amplia y directa como para tragarse sus palabras”, señaló.

Esta disputa pública entre Melissa Paredes y Magaly Medina refleja la intensidad con la que ambas utilizan las redes sociales para mantener su enfrentamiento, generando reacciones y comentarios entre sus seguidores y el público en general.

Melissa Paredes enfureció con Magaly Medina y se burla de su vestido de novia. (Foto: Captura de IG)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el matrimonio de Melissa Paredes?

Luego de las controversias en torno a la autenticidad de la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda, Magaly Medina ha vuelto a atraer la atención con duras críticas hacia la modelo. En su programa, Medina invitó al experto en repostería Alex Martínez para discutir el tema de la torta de la boda, lo que dio pie a nuevas observaciones sobre el matrimonio de Paredes y Aranda.

Medina no escatimó en comentarios sobre la relación, cuestionando la autenticidad del romance entre Paredes y Aranda. La presentadora expresó que el matrimonio no cumple con las expectativas de una “linda historia de amor”, sugiriendo que no es el tipo de romance que suele causar admiración o suspiros.

En sus declaraciones, Medina afirmó que Melissa Paredes “no le cae bien a medio país” y que la relación con Anthony Aranda no es apreciada por el público. La ‘Urraca’ subrayó que el romance entre ellos no es visto como una historia de amor encantadora, sino que carece del impacto positivo que otros romances pueden tener.

Medina concluyó que la percepción general sobre la relación no es favorable y que, a pesar de las críticas, el matrimonio de Paredes y Aranda no es considerado una historia inspiradora por muchos.

Magaly Medina responde a Melissa Paredes sobre el chifa servido en su matrimonio. (Captura: Magaly TV La Firme)