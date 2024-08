‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa con nuevos destapes de la farándula

Magaly Medina y Andrea Llosa enfrentadas

Magaly Medina ha encendido la polémica al arremeter contra el programa de su colega de ATV, Andrea Llosa , pidiendo abiertamente su cancelación. Este enfrentamiento generó una oleada de comentarios y reacciones en diversos medios. “No tengo colchón, porque siempre ando reclamando al canal que ya cambien ese programa, que ya mejoren. Les he dado ideas hasta de cómo mejorar algún programa para que me sirva de mejor colchón, pero les entra por acá y les sale por acá”, expresó en su podcast.

“Me frustra a tal punto que a veces ya de tanta cólera que tengo me dan ganas de llorar, y en estos días pasados he tenido muchísimas ganas de llorar y he estado a punto de que las lágrimas me salten de los ojos solo de ver la indiferencia con la que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser porque siento que soy la única que se carga el peso del rating y de la competencia a mis hombros”, añadió.