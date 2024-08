Influencer australiano desmiente a Flavia Laos sobre su apariencia física: “Esos glúteos no son naturales”

Flavia Laos regresó a 'Too Hot To Handle' | Netflix

El influencer australiano Jackson Johnson ha generado controversia tras desmentir a la peruana Flavia Laos sobre la naturalidad de sus glúteos. Esto ocurrió luego de la presentación de la modelo peruana en la sexta temporada de ‘Too Hot To Handle’, donde afirmó haber entrenado intensamente para aumentar esta parte de su cuerpo.

La expareja de Austin Palao, quien regresó al reality de Netflix después de un año, hizo una impactante entrada al programa, luciendo un diminuto bikini. “Dile a los chicos que la princesa peruana volvió. Pasaron muchas cosas desde mi retiro, pero sobre todo, tonifiqué mis glúteos. La última vez entré para animar algunas cosas”.

Flavia Laos recordó que en la temporada anterior se enamoró de Creed, aunque terminó envuelta en un triángulo amoroso. “Pero no todo fue malo porque me enseñó a identificar a los mujeriegos, así que esta vez busco un chico bueno. Me emociona esta segunda oportunidad. Vine a buscar a mi hombre”, añadió la cantante, dejando claro que tenía altas expectativas para esta nueva edición de ‘Too Hot To Handle’.

Flavia Laos retornó a 'Too Hot To Handle', reality de Netflix, luciendo un diminuto bikini.

La llegada de Flavia Laos no solo generó revuelo entre los participantes, sino que también desató la admiración de todos por su indiscutible belleza. No es la primera vez que la peruana causa tal impacto: en la temporada anterior, uno de los concursantes se atrevió a preguntarle si sus glúteos eran naturales, a lo que ella respondió con confianza que sí.

Influencer desmintió a Flavia Laos

Jackson Johnson es un entrenador e influencer australiano, conocido en TikTok por desmentir a diversas figuras del mundo fitness que afirman tener un cuerpo natural. Su objetivo es motivar a sus seguidores a adoptar un régimen de entrenamiento de fuerza en lugar de recurrir a cirugías estéticas, siendo la BBL —cirugía que consiste en aumentar el volumen de los glúteos mediante una técnica llamada lipotransferencia— la más conocida de todas.

“No me lo puedo creer. Mi esposa está viendo este programa de televisión, llamado Too Hot to Handle, y yo estaba pasando, y ella me pregunta: ‘¿Los glúteos de esta chica son naturales?’. La miré y le dije: ‘Joder, no, es cirugía’. Es el trasero más falso que he visto nunca”, expresó el influencer, quien posee más de 900 seguidores en la plataforma china.

Influencer australiano desmintió a Flavia Laos | TikTok/@b00tybyjacks

Jackson Johnson lamentó que Flavia Laos no haya sido sincera con sus supuestos retoques estéticos al ingresar al reality. “Lo pudo decir, súper simple. Cuando ella llegó al show, uno de los chicos le preguntó si sus glúteos eran reales y ella contestó que eran naturales. Me partí de risa, no podía creer que mintiera delante de todos. Luego, el resto de la temporada nadie le pregunta, nadie la cuestiona. Dos temporadas más tarde, la traen de vuelta, y ella dice: ‘he estado trabajando en mis glúteos, en mis glúteos naturales’”.

“Ella tiene el BBL más grande y es repugnante que mienta delante de millones de chicas que están viendo y pensando que pueden lograr ese aspecto, cuando ella tiene cero femorales, no puede levantar pesas. Cuando ella estaba entrenando en el programa, estaba levantando mancuernas de 3 kilos para hacer peso muerto rumano. Esos glúteos no se han construido de manera natural”, añadió indignado.

Flavia Laos apareció en el segundo capítulo de la sexta temporada de 'Too Hot To Handle'. Netflix

¿Qué cirugías tiene Flavia Laos?

Flavia Laos ha sido objeto de numerosas críticas por supuestos abusos de las cirugías plásticas para alterar su apariencia. Cansada de los rumores, la artista decidió hablar públicamente sobre los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido en los últimos años. “No me incomoda que me digan que soy una chica operada. Yo he contado lo que me he hecho”, declaró en el programa ‘Coneroscast’.

La intérprete reveló que se ha sometido a una mamoplastia y una rinoplastia, así como a la aplicación de botox en las líneas de expresión de su rostro. “Es preventivo, no duele, y te levanta la cara, pero yo tengo expresión”, explicó, refiriéndose al uso de lo que llama “baby botox”.

Cabe resaltar que, en el 2018, Flavia Laos negó haberse colocado implantes en los glúteos y afirmó que recibió la ayuda de un tratamiento estético de origen natural. “Yo siempre voy al gym, pero no está tan grande, ¿no?. (Mi trasero) es 100 % natural. Me he puesto unas cositas llamadas peptonas y eso ayuda a que crezca el músculo, se vea más grande, pero no es que me haya puesto implantes ni nada de eso”.

Flavia Laos admitió haberse inyectado botox. Instagram/@flavialaosu