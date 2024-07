SBS disuelve la Cooperativa de Ahorro y Crédito Arcangel y la excluye de su registro: ¿Cuántos millones perdió?

SBS ordenó el cierre de esta cooperativa con dirección en Ayacucho, por perder el dinero de sus socios. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Coopac Arcangel

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) continua en su proceso y disolución de cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), durante estos últimos años. Esta vez ha seguido ha disuelto y excluido del Registro Nacional de la SBS a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Arcangel.

¿La razón? La causal que dictó la SBS fue por pérdida del capital social; es decir, presentó patrimonio negativo equivalente a un montó de S/8 millones 156 mil 74,02 soles. Esto se determinó “sobre la base de la información financiera reportada por la COOPAC Arcangel y las acciones de supervisión permanente efectuadas por [la] Superintendencia”. Se pudo corroborar por la entidad que esta pérdida se registraba al 31 de diciembre de 2023.

¿Qué pasó con la Coopac Arcangel?

El 24 de mayo de 2024, mediante Resolución SBS N° 01931-2024, la entidad dispuso el sometimiento a régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Arcangel por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa: se había determinado, —“sobre la base de la información financiera reportada (...) y las acciones de supervisión permanente efectuadas por esta Superintendencia”— que la Copaac registraba un patrimonio negativo de S/8 millones 156 mil 74,02, a la fecha de 31/12/2023″.

SBS intervinó a la cooperativa en mayo de este año. - Crédito Composición Infobae

Así, el Reglamento de Regímenes Especiales establece que el régimen de intervención para las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público tiene una duración máxima de 45 días. Tras esto, se realizó el “procedimiento para la realización de la Asamblea General de Intervención”, la cual realizó de manera virtual, vía la plataforma Zoom, el pasado 3 de junio, donde sí participaron seis socios hábiles que acreditaron documentariamente tal condición.

Luego de informarse los motivos de la intervención, el 18 de juio se envió un documento ‘Acta de elección de representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Arcangel’ a la SBS. En este más del 30% del total de socios asistentes acreditados para participar en la Asamblea de Intervención solicitó a esta Superintendencia la acreditación del representante de la Cooperativa”.

Sin embargo, dado al plazo establecido, no se llegó a remitir comunicación o documentación alguna para que evidenciar ante el SBS el levantamiento de la causal de intervención. Como no se levantaron las causales durante los 30 primeros días, se optó por la “exclusión [de la coopac] del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, y se declara su disolución.

El Fondo Seguro de Depósitos Cooperativo aún estará operativo en 2025, según la SBS. - Crédito Composición Infobae/Andina/rangizzz-Fotolia

Más coopac cerraron por pérdidas

En abril sobre dos coopac también fueron disueltas, según publicó la SBS en El Peruano. Con respecto al caso de la cooperativa Casasol, esta se encontraba originalmente con pérdida del capital social, que fue causal para estar sujeta a régimen de intervención por la entidad fiscalizadora el pasado 14 de marzo de 2024. Se había encontrado, así, que esta coopac tenía un patrimonio negativo de S/6 millones 391 mil 470,32, según lo que se registró al 31 de diciembre de 2023. Por eso se programó una asamblea hasta en dos fechas.

Sin embargo, la Coopac Casasol no remitió a la Superintendencia su padrón de socios o delegados hábiles, y tampoco se presentó ninguno a la convocatoria que realizó la entidad posteriormente. Por eso esta asamblea no se realizo y, tras pasar el tiempo para levantar las observaciones que causaron su intervención, la SBS dictó finalmente la disolución de Casasol, así como su exclusión del registro nacional.

En la segunda fue similar. Era el caso de La Florida. Se encontró que esta tenía un patrimonio negativo de S/11 millones 428 mil 532,91, al 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, en este caso sí se realizó la Asamblea, donde se informó a los socios del tiempo que tenían para levantar estas causales de intervención. Pero finalmente al no presentar documento alguno, la SBS disolvió la cooperativa y también la ha excluido del registro nacional.