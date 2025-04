Elías Montalvo en ‘El Valor de la Verdad’: Hablará de su aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’ y ataques de Mario Hart

Elías Montalvo en El Valor de la Verdad. Panamericana TV

Después de tener a Melissa Klug en El Valor de la Verdad, Beto Ortiz confirmó que su próximo invitado será Elías Montalvo. El conductor de TV finalmente ratificó los rumores sobre la presencia del exchico reality en su programa de confesiones.

Elías Montalvo y Beto Ortiz no han dudado en compartir videos juntos en sus redes sociales, por lo que los usuarios no tardaron en especular que él sería el siguiente anunciado en El Valor de la Verdad. Este lunes 2 de marzo, la producción del programa terminó lanzando su promoción, teniendo como protagonista al tiktokero.

En este video se puede ver al joven respondiendo preguntas sobre la aparatosa caída que sufrió en 2021 en Esto es Guerra, cuando tuvo que ser internado de emergencia. Además, da detalles de los ataques que sufrió de parte de Mario Hart. Incluso, revela que Hugo García siempre fue su crush.

Elías Montalvo fue anunciado en El Valor de la Verdad. Panamericana TV

¿Quién es Elías Montalvo?

Elías Montalvo se hizo conocido a través de la plataforma de TikTok. Su primer video lo colgó en marzo del 2020. Además de sus entretenidos audiovisuales, llamó mucho la atención por su cercanía con los chicos reality, con lo que grababa videos.

La fama llegó cuando participó en el concurso ‘TikTokers: Los rivales’ de Esto es Guerra, donde participó con Rosángela Espinoza. Tras convertirse en los favoritos, la pareja se ganó el ansiado premio, los 10 mil soles de premio.

Tal fue la acogida del público que fue convocado para esta temporada de Esto es Guerra, junto al también tiktoker Alejandro Pino ‘El chocolatito’, quien quedó segundo lugar en la competencia de Tiktok.

Alejandro Pino y Elías Montalvo ya no son amigos. (Foto: América TV/ Instagram)

En noviembre de 2021, Elías Montalvo fue noticia tras caerse de varios metros de altura cuando estaba en una secuencia de Esto es Guerra. Después de estar internado, el exchico reality regresó al programa sin mayores consecuencias, solo una pequeña lesión en el pie. Ante ello, el joven resaltó que su padre y su abuelo lo cuidan desde el cielo.

Hoy en día no se encuentra en el reality de América TV y sus apariciones en la pantalla son esporádicas. Está dedicado a sus redes sociales y se ha enfocado en la música.

Mario Hart le mete un puñetazo a Elías Montalvo frente a cámaras. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

Elías Montalvo y la vez que reveló veto de América TV

Elías Montalvo, exintegrante de Esto es Guerra, sorprendió al público al confirmar que fue vetado de América Televisión. En 2022, el popular tiktoker contó que su relación con el canal cambió tras revelar que tuvo un romance con el productor Peter Fajardo. Sin embargo, el hombre de TV jamás confirmó esta relación.

Tras esta revelación y al no tener más oportunidades en la pantalla, Elías Montalvo decidió mudarse a México con su expareja y emprendió un negocio de comida. Al regresar a Perú, confirmó que estaba vetado de América TV.

“Sí, fue él (empieza con Per y termina con er)”, declaró entre risas, mientras daba claras pistas, sin pronunciar nombres. “No lo menciono porque no quiero que me lleguen cartas notariales. No me quiero meter en problemas con más gente, ya me odian demasiado”, dijo en una entrevista con Shirley Arica.

El exintegrante de Esto es Guerra contó detalles de su paso por el reality, además de su actual relación con América Televisión.