Daniela Darcourt preocupa a sus fans con nostálgico video contra detractores: “A mí no me falta nada”

Daniela Darcourt no aguanta más y responde a detractores. TikTok

En medio de las críticas de Sergio George y las personas que salieron a defenderla, Daniela Darcourt sorprendió al hacer una particular publicación en su cuenta de TikTok. Como se recuerda, en una entrevista con Yahaira Plasencia, el productor estadounidense dejó entrever que el éxito de la salsera en las plataformas no sería real.

Esta grave acusación logró la reacción de muchas personas que sigue su música. Además de figuras del espectáculo y artistas dedicadas a la música. Es el caso de Leslie Shaw y Brunella Torpoco, quienes resaltaron el talento de la intérprete de ‘Señor Mentira’.

Sin embargo, Daniela Darcourt evitó pronunciarse, publicando solo ‘Ay, Sergio’. Mientras que sobre Yahaira Plasencia, solo se limitó a desearle la mejor. Ante ello, los usuarios de las redes sociales han pedido a Daniela Darcourt que se defienda.

La artista usó su red social para responder: “Odio la frase: Te hace falta malicia”. En el video se puede ver a la cantante echada y pensando. “No, a mí no me hace falta nada. Es la gente que le vendría bien tener un buen y mejor corazón”, acoto la salsera. Estas palabras fueron acompañadas con una nostálgica música.

Esta publicación ha generado la respuesta de sus seguidores, quienes le han resaltado que ella no es la que esgtá mal y que nunca cambie su forma de ser.

“Danielita eres grande y tú lo sabes, nunca cambies, solo si es para ser mejor. Sigue siendo auténtica, que sigan tus sueños hasta alcanzar tus metas”, “No, mi pequeña, a ti te sobra un hermoso corazón y la gente mala se aprovecha, sigue trabajando duro y siempre con la frente en alto y te irá cada día mejor, ánimo mi reina”, “Si, muy cierto..... pero sigue adelante”, “Siempre para adelante como el elefante, éxitos y bendiciones”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Daniela ha causado preocupación por esta publicación en su cuenta de TikTok. Además de darle ánimos, le han pedido que no esté triste.

Daniela Darcourt confesó que padece de depresión moderada

En enero del 2024, Daniela Darcourt hizo una emotiva publicación sobre su salud en su cuenta de Instagram. Aquí, la cantante confesó que desde hace seis años fue diagnosticada de depresión moderada.

“Mi vida cambió drásticamente, de un momento a otro, estaba en ‘todos lados’, con una ‘posición y fama’ que, según los que me rodeaban, pensaban que me hacía feliz. Pues no fue así”, contó Daniela en aquel momento.

“Han pasado ya 6 años desde que me diagnosticaron con depresión moderada, 6 años en los que mis buenos amigos, familia y equipo estuvieron cada que sonaba el reloj para recordarme el tomar mis medicinas”, añadió la cantante.

Hasta el día de hoy, Daniela Darcourt recibe terapia, hecho que lo toma con mucha responsabilidad por su bienestar.

“De hecho, hasta hoy, sigo al lado de una mujer excepcional, profesional y extraordinaria. Mi amiga y psicóloga. Y es que no tiene nada de malo tener días grises, tampoco no poder con todo un día (o muchos más), lo que SÍ está mal es no estar atentos de los que tanto amamos, de minimizar sus emociones y sentimientos, y peor aún, de jugar con ellos”, sentenció.

La reacción de Daniela Darcourt tras acusación de Sergio George

Daniela Darcourt se ha visto envuelta en una controversia luego de las declaraciones de Sergio George en el podcast de Yahaira Plasencia. El productor musical estadounidense cuestionó la legitimidad del éxito de la cantante de salsa en plataformas de streaming, sugiriendo que las cifras de reproducciones de sus canciones podrían haber sido infladas artificialmente.

George declaró que inicialmente intentó colaborar con Darcourt debido a sus altos números en YouTube, pero expresó dudas sobre si esos datos habrían sido auténticos: “Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas”, afirmó el productor, intentando después matizar sus palabras.

Lejos de responder directamente a la polémica, Daniela Darcour se ha enfocado en mostrar el respaldo de sus seguidores. A través de sus redes sociales, la artista peruana compartió videos de su último concierto en Chile, donde se pudo observar a una multitud disfrutando de su música. Las imágenes muestran un recinto repleto de fanáticos coreando sus éxitos, evidenciando el impacto de su trabajo.

En sus mensajes en Instagram, Darcourt expresó su gratitud y orgullo por el apoyo recibido. “Ver a mi gente disfrutar junto a mí, no tiene precio... De corazón, gracias a cada uno de mis peruanos en el mundo por ayudarme a seguir creciendo, por darle paso a mi música en sus vidas y por hacer de este sueño, su sueño, también”, indicó la cantante.

Además, la cantante anunció que su próximo show en Argentina, programado para el 27 de junio, ha logrado vender todas las entradas, reafirmando su popularidad en el extranjero. “Gracias familia”, escribió, dejando de lado las controversias surgidas a raíz de las declaraciones de Sergio George.

