Pamela López se luce en fiesta tras aparente crisis con Christian Cueva: “Así llama la atención de su esposo”

La aún esposa del futbolista fue vista el último fin de semana disfrutando con amigos. Esto ha despertado sospechas de una posible separación. | Willax

Luego de hacerse pública la infidelidad de Christian Cueva y la exposición de las pruebas de Pamela López, la pareja parecía haberse dado una nueva oportunidad en el amor. A finales de marzo, el programa de Magaly Medina expuso al futbolista siendo parte de un retiro espiritual, con el que dejaría atrás las infidelidades y reconoció haberle hecho daño a su esposa.

En ese momento, Pamela López decidió perdonar al padre de sus hijos y le llevó algunos regalos como símbolo de un nuevo inicio. Además, tiempo más adelante se les vio juntos compartiendo tiempo con sus hijos en un centro recreacional en Lima, por lo que todo parecía estar viento en popa.

Pero fue hasta la madrugada del domingo 12 de mayo, Día de la Madre en Perú, que Pamela López fue captada en una discoteca de Miraflores, aparentemente, celebrando su día. Estuvo acompañada de un grupo de amigos, con muchas bebidas alcohólicas en la mesa que compartían y cantando a todo pulmón. Cabe señalar que, Cueva no saludó a la madre de sus hijos por redes sociales en esta fecha especial.

Pamela López se luce en fiesta tras aparente crisis con Christian Cueva.

Ante estas imágenes, Rodrigo González fue muy crítico y mencionó que esta no es más que una forma con la que López llame la atención de su esposo en medio de una crisis. Incluso, dejó entrever que la joven se habría encargado de que estas imágenes lleguen a televisión, como enviándole un mensaje al padre de sus hijos.

“Esa es la forma que tiene Pamela López de llamar la atención de su esposo porque si van a recuperar la familia... ¿tú crees que justo va a haber una imagen así de ella en todos los disfuerzos? ¿Mandando besos? Eso parece un tiktok Cuando ella no quiere que se le vea, cuando se va a Barcelona, se va a encontrarlo, cuando espanta a las trampas, cuando evidencia a la mujer con la que se metía, ahí ella no va por la zona, ella sale cuando se le debe ver y cuando no. Si ella deja ver esa imagen es porque nos está usando para que Cueva tenga un mensaje claro y directo”, expresó el presentador de Willax.

Christian Cueva y Pamela López atravesarían nueva crisis

La relación entre Christian Cueva y su esposa Pamela López muestra signos de tensión. Después de superar un episodio de infidelidad involucrando al futbolista y la cantante Pamela Franco, parece que la pareja enfrenta una nueva crisis matrimonial.

La especulación sobre problemas en su relación comenzó cuando se notó que Cueva y López, juntos desde hace 12 años y padres de tres hijos, dejaron de seguirse en Instagram, lo que comúnmente se interpreta como un mal signo en una relación.

Los rumores se intensificaron con la publicación de una foto de la joven en bikini, causando diversas reacciones entre sus seguidores, especialmente dado su conocido compromiso con el cristianismo. Este acto fue interpretado por algunos como un paso hacia la superación personal y por otros como evidencia de problemas matrimoniales.

Magaly Medina especuló sobre las motivaciones detrás de la publicación de López, sugiriendo que podría ser un intento por provocar celos en el futbolista, indicando así que la relación podría estar atravesando un momento difícil.

“Posa en bikini y se le ve una figura espectacular. Ella es una mujer cristiana y que generalmente no posa de esa manera en sus redes sociales. Entonces intuimos que hay problemas en el paraíso, que Cuevita no se está portando muy bien y que el retiro espiritual al que ella lo llevó y donde él prometió ser un hombre redimido, de repente las tentaciones mundanas de la carne lo llamaron, tentaciones en forma de chela”, comentó en ‘Magaly TV La Firme’, este lunes 13 de mayo.

“Nosotros tenemos una intuición desarrollada para esas cosas. Esa foto es adrede y ella no la pondría si no estuviera en amores locos con Cueva, si no estuviera la relación en armonía”, agregó Medina.