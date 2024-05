Christian Cueva y Pamela López atravesarían crisis: ya no se siguen y ella presumió sensual foto en bikini

Pamela López, esposa de Christian Cueva, publicó sensual foto en bikini | Magaly TV La Firme

La relación entre el futbolista Christian Cueva y su esposa Pamela López parece enfrentar problemas una vez más. Tras haber superado una infidelidad del futbolista con la cantante de cumbia Pamela Franco, la pareja muestra indicios de estar atravesando una segunda crisis matrimonial.

Los usuarios notaron que Christian Cueva y Pamela López, quienes llevan juntos 12 años y tienen tres hijos como fruto de su romance, ya no se siguen mutuamente en Instagram, lo cual suele interpretarse como una señal de problemas en la relación.

Además, los rumores se fortalecieron cuando la esposa de Cueva publicó una foto en bikini que generó numerosos comentarios entre sus seguidores, especialmente porque Pamela es una fiel seguidora del cristianismo. Algunos consideran este acto como un gesto de superación, mientras que otros lo ven como un indicio de problemas en la pareja.

Pamela López publicó sensual foto en traje de baño. Instagram/@pamlopsol

Magaly Medina cree que enfrentan crisis

Tras observar la publicación de Pamela López en redes sociales, Magaly Medina reflexionó sobre la posible razón detrás de compartir esa instantánea. Consideró que la esposa de Christian Cueva podría haberse mostrado en paños menores en un intento de despertar los celos del futbolista, sugiriendo así que su relación podría estar atravesando un mal momento.

“Posa en bikini y se le ve una figura espectacular. Ella es una mujer cristiana y que generalmente no posa de esa manera en sus redes sociales, entonces intuimos que hay problemas en el paraíso, que Cuevita no se está portando muy bien y que el retiro espiritual al que ella lo llevó y donde él prometió ser un hombre redimido, de repente las tentaciones mundanas de la carne lo llamaron, tentaciones en forma de chela”, comentó en ‘Magaly TV La Firme’, este lunes 13 de mayo.

Magaly Medina se mostró sorprendida por la foto de Pamela López. Captura/ATV

Incluso, la ‘Urraca’ le advirtió a Pamela López que las cosas que intuye generalmente resultan ciertas. “Nosotros tenemos una intuición desarrollada para esas cosas. Esa foto es adrede y ella no la pondría si no estuviera en amores locos con Cueva, si no estuviera la relación en armonía”, complementó Medina.

Christian Cueva le fue infiel a Pamela López

Pamela Franco captó la atención de los medios de espectáculos tras ser difundidas imágenes de su pareja de aquel entonces, Christian Domínguez, inmerso en un acto de infidelidad con otra mujer. Durante este periodo complicado, recibió una llamada de Pamela López, la esposa del futbolista Christian Cueva, quien la acusó de haber tenido un romance con su esposo en el pasado. Inicialmente, la cantante negó las acusaciones, pero finalmente reconoció que fue la amante del deportista en el 2018.

Pamela Franco confirma romance con Christian Cueva | Mande Quien Mande. América TV

“Nos conocimos y estuvimos con algunas personas, compartimos y a partir de eso tuvimos contacto. (Nos escribimos) por WhatsApp. Es una persona graciosa, por eso me cayó bien. No hablábamos de temas familiares. Me hablaba en doble sentido (...) Sin pensarlo entré en ese juego. Me involucré con él en el 2018, pero fue en idas y vueltas”, confesó en el programa ‘Mande Quien Mande’, donde también pidió disculpas a Pamela López por haberse metido en su matrimonio.

Pamela López, quien terminó cancelando el trámite de divorcio de Cueva, reveló luego que fue Christian Domínguez quien le contó todo lo relacionado a este romance clandestino. “Ella sí le ha contado a él, le ha dicho que sí ha tenido una relación con mi esposo (Christian Cueva) todo el 2019, todo un año, ellos recién empezaban”, contó.