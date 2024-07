Renato Tapia será el fichaje sorpresa de Boca Juniors, reveló periodista argentino: “Está avanzado”

De acuerdo al periodista Lucho Cofano, Renato Tapia tiene avanzadas las negociaciones con Boca Juniors (AZZ)

Renato Tapia se encuentra sin equipo desde que finalizó su contrato con Celta de Vigo a finales de junio. En ese lapso, su nombre sonó en diversos clubes de Europa y el Medio Oriente como Girona, Unión Berlín y Al-Wasl. No obstante, nada se llegó a concretar. A casi un mes del cierre del mercado de fichajes las principales ligas del mundo, el destino del ‘Cabezón’ podría dar un giro y dejar el Viejo Continente para recalar en un gigante de Sudamérica: Boca Juniors.

La información la dio a conocer el periodista Lucho Cofano en el programa de streaming CEF. El comunicador reveló que el club presidido por Juan Román Riquelme se encuentra buscando a un volante de marca, debido a las inminentes partidas de Equi Fernandez y Pol Fernández: el primero tiene importantes ofertas del Arsenal y Al Qadsiah de Arabia Saudita, y el segundo tiene casi todo arreglado con el Sao Paulo.

En las últimas semanas, el principal objetivo ‘xeneize’ para dicha posición era Giuliano Galoppo, cuyo pase pertenece al ‘tricolor’ brasileño. Sin embargo, las negociaciones con el ‘Cabezón’ avanzaron mucho más rápido. Cabe indicar que, la llegada del peruano, no impediría la del argentino, debido a que la idea del Consejo de Fútbol es contar a los dos.

Equi Fernández fue pieza clave en las últimas campañas de Boca Juniors, pero todo indica que este mercado de pases se irá vendido por una millonaria cifra a Europa o el Medio Oriente

“Me dijeron: ‘lo venimos hablando hace varios días y la idea es que lo cerremos antes que a Gallopo’, por ende está avanzado”, expresó Cofano, quien también ensalzó la trayectoria del peruano:

“Es un futbolista que ya ha sonado en otros mercados, tiene 29 años, actualidad hace mucho tiempo en Europa, ha jugado la Copa del Mundo con su selección en Rusia, el último club en el que estuvo en España fue casi ídolo, uno de los referentes. El futbolista a traer, extranjero, volante, de jerarquía, con experiencia, que está hablando con el consejo de fútbol es Renato Tapia, excapitán del Celta de Vigo, con una carrera extraordinaria en la selección peruana, ídolo del peruano, pieza fundamental en la era Gareca, para el que no lo tiene muy visto, volante central de pura cepa: quite, despliegue, juego, creo que es el jugador a traer”, expresó.

El periodista deportivo también comentó que uno de los principales factores que acercaron su llegada fue su gran amistad con Luis Advíncula, con quien comparte hace muchos años en la selección peruana y que se ha convertido en uno de los referentes, líderes y jugadores más queridos del actual plantel de Boca Juniors.

Renato Tapia y Luis Advíncula comparten en la selección peruana desde el 2015, cuando Ricardo Gareca convocó por primera vez al 'Cabezón. Foto: FPF.

“Le gusta más la noche que a Benedetto”

No obstante, no todos fueron comentarios positivos, debido a que el panelista Renzo Pantich calificó el fichaje de “polenta” y acusó a Renato Tapia de ser un jugador indisciplinado, a pesar de que este, en toda su carrera, no se haya visto envuelto en este tipo de circunstancias. Además lo comparó con Darío Benedetto, muy criticado por sus apariciones fuera de las canchas, y el propio Advíncula, a quien acusó de haberlo visto:

“Le gusta más la noche que al ‘Pipa’ Benedetto. Le gusta más la noche que a Advíncula, que el otro día lo encontré sabes donde. Critica algo Luciano, dios mío”, disparó.

La actualidad de Renato Tapia

Actualmente Renato Tapia se encuentra de vacaciones junto a su familia. El pasado 30 de junio, fecha en la que terminó su contrato con Celta de Vigo, se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Debido a su condición de agente libre, decidió no acudir a la Copa América con la selección peruana, ya que le preocupaba sufrir una lesión y la FPF no le ofrecía un seguro laboral. Su último partido oficial fue el 26 de mayo, cuando ingresó a los 65 minutos en el empate del Celta 2-2 con Valencia por la última fecha de la Liga Española.