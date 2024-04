Eddie Fleischman lanzó sarcástico comentario por derrota de Alianza Lima ante Cerro Porteño en Copa Libertadores 2024

El periodista ironizó con la caída de los 'blanquiazules' ante los paraguayos en la Copa Libertadores. (Video: Willax Noticias)

Alianza Lima obtuvo una dura derrota en condición de visitante contra Cerro Porteño de Paraguay en el marco de la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. El estadio General Pablo Rojas de Asunción fue testigo de una caída por 1-0 de los ‘blanquiazules’ debido al gol de Federico Carrizo, por lo que quedaron hundidos en la tabla. En ese sentido, el periodista Eddie Fleischman lanzó un sarcástico comentario para referirse a este resultado negativo del representante peruano.

A escasos instantes de que los dirigidos por Alejandro Restrepo sucumbieron en suelo ‘guaraní', llegó el turno del bloque deportivo de Willax Noticias. Ahí fue cuando el comunicador dio a entender que el conjunto ‘íntimo’ intentó buscar el gol de diferentes ocasiones, aunque en la última jugada perdió la chance de sumar un punto.

“Si se compran un circo, le crecen los enanos. Así de ‘salitre’ estuvo Alianza Lima. En el minuto 96 del partido...”, fueron sus primeras palabras en dicho noticiero.

En eso, el presentador aseguró que los ‘aliancistas’ habían tenido un buen partido, tanto en el plano defensivo como ofensivo. Y para amenizar el momento, bromeó con su colega, Augusto Thorndike. “Lo había aguantado bien, había hecho un buen planteamiento, había tenido situaciones de gol para ganarlo. Pero en la última del partido el sexto sentido de Augusto (Thorndike) funcionó. Él decía que iba a caer el gol de Cerro Porteño y así fue”, comentó.

Cerro Porteño venció a Alianza Lima en Asunción en la última jugada por la Copa Libertadores 2024. - créditos: Getty Images

Pese a todo, Eddie Fleischman rescató la labor de dos jugadores de Alianza Lima, además del bloque defensivo. “Alianza en general se defendió bien, inquietó con Kevin Serna y Cecilio Waterman”, precisó.

De pronto, el también comentarista describió la acción del gol de Cerro Porteño y apuntó que el cuadro ‘victoriano’ no estuvo atento en las marcas. “En la última, una pelota bombeada, pivoteo y el remate desde atrás para la victoria de Cerro Porteño por 1-0. Una pelota que lleva como un globo, no hay cobertura, la baja para atrás el número 40 de Cerro Porteño, la pone ahí, no tenía cobertura”, sostuvo.

