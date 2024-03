Título de propiedad Cofopri gratuito: ¿Hasta qué fecha debo haber tomado posesión para acceder a la formalización?

Cofopri no entregará títulos de propiedad a quienes hayan tomado posesión del predio en cuestión posterior a este fecha. - Crédito Composición Infobae/Andina/Cofopri

Cofopri, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, se encuentra en una campaña nacional para formalizar miles de predios con visitas a familias para agilizar estos procesos, así como hacerlo de forma gratuita. En el 2013, la entidad logró que más de 183 mil peruanos se pudieran beneficiar con esta titulación sin costo alguno para los ciudadanos.

Sin embargo, no todos pueden acceder a este beneficio: además de limitar a quienes viven en algunas zonas y no activar este proceso gratuito para quienes ya tiene a sus nombres otra vivienda, también existe un límite de fecha. Esto significa que quienes hayan tomado posesión de los predios a formalizar antes de este límite no podrán acceder a la titulación.

Podrás formalizar tu predio si has tomado posesión antes de esta fecha

Los ciudadanos de los distritos que se visite Cofopri este 2024 podrán acceder a la titulación gratuita de sus viviendas si cumplen una serie de condiciones: una de las más importantes y menos mencionadas es que para poder ser beneficiados con este documento estos deberán haber tomado posesión del predio en cuestión antes del 1 de enero de 2016.

Esto es todo lo que debes saber del proceso de Cofopri para otorgar títulos de propiedad gratuitos, como los requisitos y si para todos es gratis. - Crédito Andina

Es decir, la familia deberá poder probar que estuvieron presentes en la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2015. Si la toma de posesión del predio fue el 1 de enero de 2016 o en una fecha posterior, no podrá acceder a esta titulación. Esta condición es una de los más importantes; sin embargo, no es la única.

Estas son las viviendas que no calificaran para titulación de Cofopri

Hay una serie de condiciones para que tu vivienda pueda acceder a esta titulación gratuita del Cofopri. Las familias que hayan tomado posesión de viviendas con las siguientes características no podrán acceder a este beneficio.

Deberán haber tomado posesión hasta el 31 de diciembre de 2015 .

Las vivienda no debe encontrarse en zonas de riesgo no mitigable (lugares identificados con peligro de inundación fluvial, inundación pluvial, inundación por tsunami, áreas de fajas marginales, áreas con suelos poco competentes, áreas con licuación de suelo y áreas con activación de quebradas).

Las viviendas no deben ocupar zonas reservadas o protegidas .

Las viviendas n o deben tener un proceso judicial en trámite .

Este proceso gratuito no aplicará para beneficiarios que ya tengan otra propiedad registrada en el ámbito nacional.

Cofopri advierte qué tipo de viviendas no pueden ser consideradas para continuar con el trámite de titulación de propiedad. - Crédito Composición Infobae/Andina

Titulación gratuita: ¿Dónde se dará esta formalización de Cofopri?

En esta campaña nacional para de formalizar viviendas de miles de ciudadanos, el personal de Cofopri se acercará a los lotes que serán empadronados gratuitamente para “verificar la posesión de los titulares en el lote y recabar la documentación que los acredite como” tal.

Así, se han previsto visitas a esta cantidad de lotes en las siguientes regiones:

896 lotes en La Libertad

623 en Ayacucho

579 en Arequipa

534 en Lima

532 en Apurímac

493 en Ica

468 en Lambayeque

408 en Cajamarca

1 mil 696 lotes urbanos en Ucayali, Tumbes, Tacna, San Martín, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, Junín, Huánuco, Huancavelica, Cusco, Áncash y Amazonas.

Si quieres tener más información sobre las campañas y las fechas exactas por región, las puedes encontrar en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cofopri.gob.pe/campana-empadronamiento/inicio

El trámite de Cofopri para titulación es gratuito. - Crédito Cofopri

Cofopri: requisitos para titular la propiedad

Cuando Cofopri llegue a empadronar tu vivienda, deberás tener a la mano los siguientes documentos:

Partida de matrimonio , de ser el caso —esto es obligatorio para los casados civilmente—.

Contrato de compra-venta, escritura pública, testamento, hijuela o constancia de posesión.

Recibos por servicios de agua, luz, teléfono u otros que acrediten propiedad o posesión del lote.

De igual manera, la entidad destacó que “la constancia de posesión otorgada por las municipalidades provinciales o distritales no constituye el único medio para demostrar la posesión del terreno”. “Estos documentos tienen el mismo valor, a la hora de calificar los expedientes de titulación, que cualquier recibo de servicios o contratos privados que indiquen la fecha y el nombre de los poseedores”, informaron.

Pero si el ciudadano no cuenta con esta documentación para acreditar su posesión sobre el terreno, entonces, solo excepcionalmente, el empadronador de Cofopri podrá tomar la declaración jurada de al menos cuatro vecinos que puedan reconocer a este como el titular de la vivienda.