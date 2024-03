Marcelo Tinelli llegó sin Milett Figueroa al desfile de sus hijos y habló de los rumores de separación

Marcelo Tinelli habló de los rumores de separación de Milett Figueroa (LAM)

Marcelo Tinelli asistió en soledad al Bafweek 2023, el evento de moda que cerró Ginebra, la marca de ropa de su hija Micaela, en donde se presentaría además una línea de ropa diseñada por su hijo Francisco y en el que, además, su hija Juanita sería una de las modelos. Allí llamó la atención la ausencia de Milett Figueroa, su novia y en el ciclo de Ángel de Brito le preguntaron si el “faltazo” era porque estaban en crisis.

Te puede interesar: La lujosa casa de Julián Zucchi en exclusiva zona de Buenos Aires: tiene como vecinos a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

“Es muy lindo estar acá. Ver acá a tres de mis hijos con participación activa, me siento muy orgulloso. Primero con Mica, al lugar al que llegó con su marca, me parece espectacular. Que hoy Fran esté presentando su línea de ropa es algo increíble. Una línea inspirada en colecciones europeas, él es muy bueno también diseñando. Además de que va a ser el dj de esta noche, así que estoy muy contento. Y Juana desfilando... Los fui a saludar a todos, así que es una noche maravillosa”, dijo el conductor del Bailando (América) en un mano a mano que tuvo con LAM (América) en la previa a la presentación.

“Ojalá me mantengan en un futuro”, bromeó a partir de una pregunta que le hizo el movilero del programa conducido por Ángel de Brito. “Pero no es ese el objetivo. Para mi lo más importante es que se puedan divertir y que disfruten de lo que hacen, Yo creo que lo están haciendo”, agregó.

Marcelo Tinelli fue al desfile de Ginebra en el Bafweek sin Milett Figueroa

Luego le consultaron por los rumores de ruptura con Milett Figueroa, la modelo peruana con la que se puso de novio hacia fines del año pasado. Las especulaciones crecieron cuando al conductor se lo vio llegar solo al evento. “Vine solo, sí. Me preguntó Ángel si me separé y le dije que no. Entonces no entiendo por qué me preguntás de nuevo”, dijo ante la consulta del cronista. “Milett está con amigos. Termino acá y la voy a buscar. No me separé, para nada. Cuando chequeás con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada”, cerró el tema visiblemente fastidiado.

Te puede interesar: La fuerte presencia de los Tinelli en el cierre del Bafweek 2024: las fotos de las celebrities

En otro tramo de la charla, habló sobre las reuniones que mantuvo con su staff de humoristas clásicos de Videomatch para reeditar a la brevedad aquel éxito televisivo de los años 90. “Estoy muy contento, tuvimos una reunión con los humoristas, estamos tratando de prepararlo para la pantalla de América. Está todo perfecto y ojalá lo podamos hacer. Me gustaría que tuviera el horario de las 22. El Bailando, como están dadas las condiciones, es muy caro en este momento. Pero por ahí en dos o tres meses... Yo siempre lo pensé para la segunda mitad del año: siempre tenía como una idea de hacer dos o tres meses de Videomatch o Showmatch, y después hacer el Bailando. Vamos a ver cuántos meses puede rendir Showmatch al aire, porque no es fácil hacer un programa de humor diario. Y después el Bailando cuando arranque”, explicó.

“Yo creo que siempre el humor está bueno, pero lo que pasa es que el humor diario es difícil sobre todo cuando tenés que salir a hacer notas a la calle. Hay un montón de cosas que ya no hacés porque la gente no está de buen humor para reírse, o por ahí ve que no está bueno que te estés riéndo de ella y no con ella. Entonces, para pasar malos momentos en la calle, me parece que no está bueno. Lo que sí tenemos una idea de piso que está buena y a partir de ahí hacer sketchs. Vamos a ver cómo se da, lo estamos empezando a trabajar”, reveló sobre su futuro inmediato en la pantalla chica.