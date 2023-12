Magaly Medina revela a Samantha Batallanos en vivo que nuevo galán de ampay también tiene denuncias por agresión física. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la edición del 19 de diciembre de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina recibió como invitada a Samantha Batallanos, para abordar el tema de la violencia que sufrió, estando en una relación con Jonathan Maicelo, y para discutir sobre las declaraciones que este brindó en un encuentro con Lady Guillén.

Sin embargo, la modelo no pudo evitar ser consultada por la conductora del programa respecto a unas imágenes difundidas el 18 de diciembre, donde se ve a la exMiss Perú bailando y disfrutando de un fin de semana junto a un grupo de amigos. En dichas imágenes, se observa que la modelo se besó con uno de ellos.

Después de que la modelo confirmara que el hombre con el que fue vista es una expareja y un gran amigo que le ha brindado apoyo en estos momentos difíciles, la periodista desveló en vivo que el nuevo acompañante de la modelo, con quien fue captada recientemente, también enfrenta una denuncia por agresión física.

“Es un ex mío, las personas que están ahí son mis amigos. Estaba ahí, son personas que de verdad son buenas, que están haciéndome bien en estos momentos que estoy pasando por este dolor desde el día uno, desde qué sentido el sufrimiento”, dijo en un inicio la exMiss Gran Internacional.

“Bueno, ¿qué puedo decir de él? Es una gran persona a la que admiro. Ha estado apoyándome, sobre todo incondicionalmente. Lo admiro mucho. Le agradezco, sobre todo, por su apoyo. Ha estado velando porque esté bien y la verdad es que hoy en día lo valoro mucho, ya que era lo que yo esperaba de ciertas personas, pero lo encontré en él”, acotó.

Es ahí donde Magaly Medina interrumpió a Samantha para referirse al hombre con quien fue vista. ‘Él se llama Luis Zapata García, ¿verdad?’, preguntó la conductora al principio. La modelo, en su respuesta, indicó que no podía mencionar el nombre de su acompañante y expareja. “No, yo no puedo decir”, respondió rápidamente.

La presentadora de “Magaly TV La Firme” le preguntó a la modelo si estaba al tanto del historial del hombre en cuestión, ya que, de acuerdo con informes policiales, fue acusado en 2015 por su expareja de lesiones, secuestro y tentativa de homicidio. Algo que tomó por sorpresa a la exMiss Perú.

“Bueno, nosotros hemos averiguado eso, pero te voy a decir una cosa y que, por lo menos, te ponga a pensar. En el 2015, él ha tenido una denuncia de una ex pareja suya que lo denuncia por lesiones, secuestro y tentativa de homicidio, según el parte policial. Y mira, lo vemos ahí con Mario Iribarren, parece que es muy amigo de algunos ‘Guerreritos’. Pero, como te digo, esto fue en el 2015, es un parte policial, pero siempre hay alertas, llamadas a veces cuando uno no se cura, cuando uno no ha logrado desterrar muchísimos patrones, podemos seguir atrayendo el mismo tipo de gente. Y cuidado, solo es cuidado”, sostuvo la periodista este 19 de diciembre.

Samantha Batallanos afirma que fue su expareja el chico del ampay

Por su parte, Samantha Batallanos declinó ofrecer más información acerca del hombre con quien fue sorprendida, alegando “respeto” como motivo, aunque confirmó que mantuvieron una relación durante cuatro años anteriormente. “Es mi ex, pero ahora me está dando todo su apoyo”, sostuvo la modelo.

“No lo sé, pero bueno, es una gran persona. Ha estado apoyándome incondicionalmente y lo admiro mucho y le valoro mucho su apoyo. Yo ese apoyo lo esperaba en ciertas personas”, finalizó.