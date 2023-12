Fonavi 2023: ¿qué pasará si no se inicia el pago a los aportantes este jueves 14 de diciembre?

Estaba proyectado que la recuperación de aportes en favor de los aportantes al Fondo Nacional de Viviena (Fonavi) inicie este jueves 14 de diciembre de 2023. (Andina)

A menos de 72 horas para que supuestamente inicie el pago de la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) en favor de miles de ciudadanos peruanos, empezó a tomar fuerza la posibilidad de que esto no empiece a suceder este jueves 14 de diciembre, como estaba previsto. La expectativa es grande entre los beneficiarios, principalmente porque ese dinero podría ser usado, por ejemplo, para los gastos de la celebración de Navidad.

La principal razón para que la devolución a los fonavistas pueda aplazarse es porque aún no está lista la reglamentación oficial. La importancia de esta es que en ese documento se precisará todos los detalles para que los aportantes puedan recuperar su dinero. Se supo que la elaboración del reglamento recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo titular es el ministro Alex Contreras.

Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas y Pensionistas del Perú, indicó -a Infobae Perú- que la falta de la reglamentación oficial podría ser motivo para que el 14 de diciembre no se le empiece a devolver sus aportes a los fonavistas. La noticia, desde luego, causó revuelo en los miles de beneficiarios, quienes ya se preguntan qué pasará si todo se dilata.

A través de un comunicado, el Banco de la Nación dio a conocer que se encuentran en permanente coordinación con la Secretaría Técnica del Fonavi. (Andina)

De acuerdo a Luzuriaga, por fuentes confiables conoció que “la estrategia del gobierno sería que no se inicie con la devolución de los aportes este jueves 14 y que se aplace hasta inicios del próximo año 2024”

“El reglamento está en manos de ellos. Nosotros hemos presentado el 21 de noviembre, le hemos preguntado y nos dicen que lo tiene la Comisión de impacto regulatorio, al final han habido correcciones”, afirmó.

Cabe señalar que la oficialización en el Diario El Peruano de la ley que hace posible la devolución de los aportes del Fonavi se concretó el pasado 11 de noviembre. De ahí en más, los entes competentes tenían el tiempo para que se agilice el proceso y se concluya en el tiempo debido la tan importante reglamentación.

Publican Ley que permite devolución parcial del FONAVI (Exitosa)

Ahora, respecto a la pregunta: ¿qué pasará si no se inicia el pago a los aportantes este jueves 14 de diciembre? No hay una respuesta concreta, de acuerdo a dirigentes fonavistas. Se sobrentiende que solo les quedará esperar a que de parte del Ejecutivo se tenga lista la reglamentación. Confían en que esto no se entrampe y que se solucione antes de este miércoles 13.

Jorge Milla, dirigente de los fonavistas, advirtió que este jueves 14 sí podría iniciarse la devolución, pero solo para un grupo reducido (60 mil, aproximádamente) y no en beneficio de los 600 mil que están incluido en la normativa.