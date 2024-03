Magaly TV La Firme: La crítica al supuesto viaje de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa y el último capítulo de ‘La Casa de Magaly’

Magaly Medina vuelve a criticar a Alejandra Baigorria por defender a Said Palao

Magaly Medina volvió a criticar a Alejandra Baigorria por defender a Said Palao, expresando su preocupación de que el modelo no engañe a Alejandra. “Pero no, él acaba de llegar, ella lo quiere como siempre lo adorna y le da un papel importante en los logros que ella tiene porque el pobre es ahí, no tiene un logro propio, no los tiene. Ojalá en algún momento le funcione su inmobiliaria, se convierte en un constructor de algo”, sostuvo Magaly Medina.