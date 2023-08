Carlos Cacho es blanco de críticas por pedirle el DNI a ‘La Uchulú'

Magaly TV La Firme presentó, este lunes 28 de agosto, una edición más de ‘La Casa de Magaly’, donde muestra a once figuras de la TV en convivencia. En esta oportunidad, el reality difundió una reprochable actitud de Andrés Hurtado, quien se resistió a dirigirse a ‘La Uchulú' como mujer, pese a que ella se lo pidió.

Sin embargo, fue Carlos Cacho quien sorprendió al intervenir y pedirle a ‘La Uchulú' que muestre su DNI, y dependiendo de ella se dirigirá hacia ella. “Un ratito, ¿por qué quiere que la llamen de ella?”, dijo el maquillador bastante molesto, recibiendo como respuesta de parte de sus compañeros, “porque se siente ella”.

“Escúchame un momentito, ¿qué dice su DNI? Vamos a la documentación? No, DNI manda”, dijo Carlos Cacho, insistiendo en su pedido. “Si ella, como fuere, ha firmado un contrato, entonces hay un DNI en el contrato. Que me traigan el DNI”, acotó el estilista, quien fue secundado por Andrés Hurtado.

El conductor de ‘Sábados con Andrés’ le preguntó a ‘La Uchulú’ cuál es su nombre, mientras Carlos Cacho gritaba, “que me traiga el DNI”. Muy molesta y bastante frustrada por lo que le estaba sucediendo, la actriz cómica le preguntó qué tenía que ver el contrato. “Porque a mí me dijeron que te llamas Pacho”, dijo Andrés Hurtado ante sus compañeros, que no podían creer lo era capaz de hace el humorista para generar show.

Andrés Hurtado y Carlos Cacho se enfrentaron a 'La Uchulú'. (Captura: Magaly TV La Firme)

Cuando la comediante decidió armarse de valor para pedirle que la trate con respeto, pues en todo momento se han estado burlando de ella, intentó intervenir Carlos Cacho. Muy enojada, ‘La Uchulú' le pidió que no se meta.

“Sí me meto porque es mi capitán, me recontrameto. Yo me meto donde yo quiero”, dijo el maquillador bastante exaltado.

De pronto, Alfredo Benavides le alcanzó a Andrés Hurtado un celular con la foto del DNI de ‘La Uchulú’ . “De verdad, qué ridículos”, dijo la actriz cómica, quien se fue a su cuarto a llorar de forma desconsolada, mientras los demás habitantes le pidieron que no se vaya y le llamaron la atención a Carlos Cacho y al popular Chibolín.

Paradójicamente, el hermano de Jorge Benavides tomó el micrófono y le dijo al intérprete de ‘Luz Clarita’ que se había sobrepasado, cuando fue él quien entregó el celular donde se podía apreciar el documento de identidad de ‘La Uchulú'.

Carlos Cacho es criticado por actitud contra La Uchulú. Cortesía: IG Carlos Cacho/ América TV

Las críticas en redes sociales

Pese a que hubo muchos involucrados en esta reprochable situación, los usuarios de las redes sociales despotricaron contra Carlos Cacho, por ser el primero que pidió el DNI a la comediante.

Los seguidores de Twitter lograron que el nombre del maquillador sea tendencia. Muchos le reprochaban su actitud y hasta lo llamaron “discriminador” y “transfóbico”. Recordemos que ‘La Uchulú' se identifica como una mujer trans.

“Lamentable la transfobia de Carlos Cacho hacia “Uchulú” en ‘La casa de Magaly”, señaló un usuario. “¿Por qué no expectoran a Carlos Cacho y Andres Hurtado de la TV? No es tolerable ver tanta porque*** junta”, escribió otra persona.

El tiktoker Ric La Torre también se recibió al respecto a través de su cuenta de Twitter. “Realmente, Carlos Cacho sacó su peor versión al lanzarle tremendos comentarios transfóbicos a ‘La Uchulú'. Todo bien con hacer show, pero ya cuando llegan a este nivel realmente da bronca verlo”, indicó.

Comentarios contra Carlos Cacho en Twitter. Cortesía Twitter

Las críticas hacia Carlos Cacho por comportamiento contra La Uchulú. Cortesía Twitter

Ric de la Torre criticó la actitud de Carlos Cacho con La Uchulú. Cortesía Twitter Ric La Torre

Las mujeres de La Casa de Magaly fueron criticadas

Los usuarios también alzaron su voz de protesta contra las mujeres que habitan La Casa de Magaly, pues según los cibernautas, no reaccionan ni defienden a ‘La Uchulú' frente a los ataques de Carlos Cacho y Andrés Hurtado. Si bien es cierto, se mostraron en desacuerdo, indican que debieron hacer mucho más por la actriz cómica.

“Que Carlos cacho y Chibolín sean un par de gays clasistas y discriminadores no es novedad; de hecho, la producción de Magaly; los invita para que haya chongo. Lo terrible es que las chicas que conviven con La Uchulú permitan ese maltrato con su silencio cómplice”, se puede leer en las redes sociales.