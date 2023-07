Verónika Mendoza responde a acusación de Vladimir Cerrón sobre pedido de ministerio: “Se ha desvelado mintiendo y difamando”

Verónika Mendoza responde a Vladimir Cerrón al afirmar que pidió ministerios en el gobierno| Composición Infobae

La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre para llegar a la Mesa Directiva del Congreso de la República ha generado diversas críticas. Es así como Vladimir Cerrón y la excandidata presidencial Verónika Mendoza se han enfrentado en las redes sociales por el caso.

Te puede interesar: Vladimir Cerrón responde críticas de Verónika Mendoza por alianza con el fujimorismo y la califica de ‘parásita’

Una de las primeras en pronunciarse fue Verónika Mendoza, quien difundió un video de su entrevista y calificaba como “una traición de cerronismo” al unirse al partido que lidera Keiko Fujimori. No obstante, la respuesta de Cerrón no se hizo esperar, donde aseguró que la lideresa de Movimiento Nuevo Perú le pidió en algún momento cinco ministerios y colocar a su presidente en el Consejo de Ministros.

“¡Qué habla Verónika Mendoza, quien me pidió 5 ministerios y el premierato. Es lógico que después de parasitar a Ollanta, Villarán, Arana, PPK, Sagasti y Castillo, piense que todos tenemos su costumbre!”, mencionó en su cuenta de Twitter.

Cerrón continuó y señaló que Mendoza firmó un reconocimiento para la presidenta Dina Boluarte. “Usted no representa a la izquierda, sino a los intereses estadounidenses con sus ONG, un peligro para el movimiento popular”, agregó.

Vladimir Cerrón se enfrenta a Verónika Mendoza en redes sociales|Twitter (Vladimir Cerrón)

Respuesta de Verónika Mendoza

La excandidata presidencial salió a desmentir sus afirmaciones y lo acusó de difamarla por no respaldar la alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular. Esto sucede luego de confirmarse la postulación de Waldemar Cerrón como el segundo vicepresidente.

“Falso! Siempre dejé en claro que yo NO asumiría ningún cargo en el gobierno anterior. Veo que el Sr. Cerrón se ha desvelado mintiendo y difamando a todos los que no aplauden su alianza con el fujimorismo, imitando, además, su estilo y ‘argumentos’”, escribió.

Es así como lo señala que se encuentra “desesperado” para desviar la atención de las acusaciones por el fallecimiento de más de 60 personas en las movilizaciones. “[...] al parecer, se alucinaba el repartidor de ministerios en el gobierno de Castillo. Solito se pinta de cuerpo entero”, continuó.

Verónika Mendoza niega que haya pedido cinco ministerios, según lo que afirmó Vladimir Cerrón| Twitter (Verónika Mendoza)

Cerrón defiende alianza con el fujimorismo

Estos días, los parlamentarios estuvieron reuniéndose para conocer quiénes serán los próximos integrantes de la Mesa Directiva, debido a que este 26 de julio se conocerá a los próximos representantes. Cada uno utilizó su estrategia, pero sorprendió la inscripción de Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Hernando Guerra (Fuerza Popular).

Te puede interesar: Vladimir Cerrón respalda alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular para postular a nueva Mesa Directiva

En esta misma línea serán incluidos Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) como presidente y Rosselli Amuruz (Avanza País) como tercera vicepresidenta. Un sorprendente acuerdo que salió a defender el líder de Perú Libre, partido con el que llegó Pedro Castillo a ser el jefe de Estado.

“La presencia de la izquierda en la Mesa no debe entenderse como la absorción de ella a la línea ideológica de los partidos de derecha, sino más bien de la ruptura de la hegemonía derechista, que va a permitir una pluralidad en la toma de decisiones, de donde anteriormente estábamos totalmente excluidos”, escribió Cerrón.

Parlamentarios cuestionaron la participación de Waldemar Cerrón en la lista del denominado 'bloque democrático'

Cabe recordar que, en declaraciones anteriores, el vocero de este partido, Flavio Cruz, descartó un respaldo al partido de Keiko Fujimori como la “cabeza” de la Mesa Directiva.

Te puede interesar: Tercera Toma de Lima: estos son los políticos que se sumarán a la marcha del 19 de julio

A través de un comunicado, Perú Libre afirmó que todos sus congresistas siempre “fueron excluidos” para integrar la Mesa Directiva.

“Perú Libre ganó estas elecciones nacionales y no es posible que no esté representando en ningún nivel del Estado, el derrocamiento al Ejecutivo no implica la derrota de una legítima representación”, se lee.