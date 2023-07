Isabel ‘Chabelita’ Cortez no descarta postular a la presidencia del Congreso

Isabel Cortez que la nueva Mesa Directiva esté integrada por miembros de la derecha e izquierda

A dos semanas de la elección de los nuevos miembros de la Mesa Directiva del Congreso, todavía se barajan los nombres que tentarán el máximo cargo del Poder Legislativo. Desde las filas de la izquierda, la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Isabel Cortez, no ha descartado la posibilidad de liderar la Mesa Directiva pues asegura que se encuentra preparada para asumir dicha tarea.

“Claro (podría ser candidata), por qué no, todos estamos preparados para asumir esa responsabilidad”, dijo para luego recordar que hasta el momento ha presentado 36 proyectos de ley que buscan beneficiar a los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores. Sin embargo, el portal de proyectos de ley del Congreso señala que ninguna de sus iniciativas de autoría principal han sido aprobadas.

Sobre la conformación de la próxima Mesa Directiva dijo esperar que algún miembro de su bancada la integre, pues considera que se necesita un Parlamento “con rostro humano”. Por el momento, Cambio Democrático-Juntos por el Perú no ha definido quién representará a la bancada en los próximos comicios ni su posición frente a las posibles listas que vayan a presentarse. Al cierre de esta nota, ninguna fórmula ha sido confirmada.

Isabel Cortez llegó al Congreso de la mano de Cambio Democrático-Juntos por el Perú

“A mí me gustaría que un miembro de mi bancada, uno de mis colegas, sea miembro de la Mesa Directiva del Congreso de la República porque necesitamos una Mesa Directiva con rostro humano, donde se priorice los proyectos de ley que beneficien a muchos trabajadores”, dijo la congresista quien durante los últimos meses se ha distanciado del partido que la llevó al Congreso tras ser condecorada por la presidenta Dina Boluarte.

Colegas cuestionados

El actual Congreso ha destacado por la presencia de legisladores ‘mochasueldos’, aquellos que no tienen reparos en exigir porcentaje de la remuneración vital de sus colaboradores para fines personales y políticos. Sobre algunos de estos se ha puesto en marcha un proceso de investigación desde la Comisión de Ética del Parlamento, pero Isabel Cortez resalta la necesidad de crear un norma que penalice dicha acción con cárcel.

“Hasta el momento no lo hay, es por eso que en el Congreso, en las comisiones se manejan políticamente y no se visibiliza la sanción el castigo que debería recibir, por esa razón siempre digo hay que elaborar una norma un proyecto de ley para que no suceda, porque esto viene desde hace años, desde hace décadas viene lo mismo”, dijo en conversación con RPP Noticias.

Jorge Luis Flores Ancachi de Acción Popular ahora integra el grupo de los 'mochasueldos' (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

La denuncia más reciente por recorte de sueldos en un despacho del Congreso es la presentada contra Jorge Luis Flores Ancachi de Acción Popular. Audios entregados por trabajadores suyos confirma que este pedía 10% de la remuneración mensual y 50% de las bonificaciones que entrega la institución. Por su parte, el representante de la lampa ha señalado que sus declaraciones han sido sacadas de contexto.

Como se recuerda, la Mesa Directiva aprobó la entrega de un bono de S/. 9.900 en abril debido al “aumento del costo de vida, las situaciones coyunturales actuales”. Aun así, el representante de Puno no tuvo reparos de apoderarse del dinero de quienes integraban su grupo de trabajo. Se estima que de los bonos, el parlamentario sumó al menos S/. 64.350 del dinero que era de propiedad de sus colaboradores.

Los sueldos de quienes integran el despacho del congresista de Acción Popular fluctúan entre S/. 2.786 y S/. 10 mil. Teniendo en cuenta que a cada uno de estos, el parlamentario pedía el 10% del total, se estima que mensualmente recibía S/. 7.403,50. Hasta el momento se desconoce si el dinero era utilizado para apoyar causas benéficas o era para su propio beneficio. En ambos casos se trataría de abuso de derechos laborales.