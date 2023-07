Jorge Luis Flores Ancachi: Bases de Acción Popular piden expulsión de congresista ‘mocha sueldo’

Acciopopulista reconoció en audio que pide el 10% de la remuneración de sus trabajadores y el 50% correspondiente a los bonos. | Composición Infobae

A través de un comunicado, las bases del partido Acción Popular expresaron su rechazo al congresista Jorge Luis Flores Ancachi, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego de difundirse un audio donde reconoce pedir un porcentaje del salario y bonos recibidos por sus trabajadores.

“Queremos expresar nuestro profundo repudio ante las recientes revelaciones. […] Este acto constituye un claro atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores y es totalmente inaceptable dentro de los principios y valores de nuestro histórico partido”, narra el pronunciamiento.

“Acción Popular ha sido un baluarte en la lucha por la justicia social. [...] El recorte salarial del congresista Flores Ancachi es una clara traición a nuestros ideales, por lo que exigimos su inmediata expulsión”, mencionaron. Aunque no es el único en la bancada en haber sido acusado por ‘mocha sueldo’, las bases se limitaron a hablar solo de Ancachi.

Como se recuerda, en la grabación difundida por el programa Cuarto Poder, el acciopopulista recrimina a sus trabajadores por no dar lo pactado en relación con sus remuneraciones. “Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, ¿no?”, se le oye decir.

Jorge Luis Flores Ancachi, implicado en caso "Los Niños", también causó portadas al ser detenido y sindicado como 'reo contumaz'. | Congreso

“Con el 10 % [de su salario]. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos, ¿no?, al 50 %. Lo han cumplido en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan con ese mismo cariño, que lo hacen los demás’. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito. Juancito se preocupa, es como si le pesara el dinero y me dice: ‘Congresista, ya’”, agrega.

En otro momento, el también sindicado como uno de los ‘niños’ de Pedro Castillo, se arrepiente de no haber aceptado la oferta de 250 mil dólares a cambio de puestos de trabajo en el Congreso. “Lamentablemente, perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, detalló.

Asimismo, deslizó que no es el único que realiza esa práctica y mencionó a la expresidenta del parlamento, María del Carmen Alva, quien también es integrante de su bancada. “Maricarmen dijo: ‘La gente acá es ingrata, ¿cómo es posible que después que se les ha dado oportunidad de trabajar, nos quieran denunciar? Había dos en mi despacho que ya los he retirado, prefiero no tener nada a que me denuncien’”, contó.

Y prosiguió: “Entonces, no crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza o me atrevo a preguntarles, ¿cuánto ganaban antes de venir acá?”.

Al respecto, la legisladora ha rechazado sus palabras e indicó que todo es parte de una calumnia y que se está apoyando de su imagen. Además, anunció que denunciará a Ancachi ante la Comisión de Ética.

Jorge Luis Flores Anchachi indicó que María del Carmen Alva también recortaba salario de sus trabajadores.

Procuraduría denuncia a Flores Ancachi

Tras la emisión del reportaje, la Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria Luján, denunció al parlamentario ante la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y cohecho en agravio del Estado.

“Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado”, informó la entidad en un tuit.

Pese a que no se ha pronunciado sobre el caso en específico, la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, calificó de “inaceptable y repudiable” que algunos congresistas soliciten porcentajes de los sueldos, y adelantó que están elaborando un informe integral sobre el estatus laboral del personal que trabaja en el parlamento.

Cabe mencionar que Flores Ancachi no es el único legislador implicado en estos hechos. Otros de los acusados son Heidy Juárez (Podemos Perú); Magaly Ruiz y Rosio Torres (Alianza Para el Progreso); Katy Ugarte (no agrupada); María Cordero (expulsada de Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial); José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular).