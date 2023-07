Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 5 de julio

¿Qué pasó en el último programa?

La ‘Urraca’ posteriormente reveló que Rosalía Franco, la mujer con la que Ricardo Mendoza fue ampayado, ahora sería su pareja oficial. Esto luego que ella revelara en una entrevista que no estaba soltera, sino con un nuevo amor, del cual no quiso hablar abiertamente porque todos ya lo conocían. La polémica periodista no pudo evitar burlarse de esta situación, pues ella antes de convertirse en la oficial, fue la amante.