“No me comí ningún gol”, dijo Ramón Quiroga a 45 años de la polémica goleada de Argentina a Perú en el Mundial 1978

La selección peruana cayó 6-0 ante su par de Argentina en la última fecha de la zona semifinal de la Copa del Mundo 1978. (Youtube RptimaoTV2)

El miércoles 21 de junio se cumplieron 45 años de una de las jornadas más polémicas en la historia del fútbol peruano, la derrota por goleada 6-0 de la ‘blanquirroja’ ante Argentina en la Copa del Mundo 1978, disputada en dicho país. El recordado cotejo fue por la semifinal del Mundial y quedó marcado por décadas debido a lo abultado del resultado, que permitió a la ‘albiceleste’ acceder a la final de la competición, que a la postre acabó ganando. Infobae Perú habló con Ramón ‘El Loco’ Quiroga, el arquero de la ‘bicolor’ en ese duelo y reveló sus sensaciones y postura, en tono duro y tajante.

La selección peruana integraba uno de los cuatro grupos del certamen y realizó una gran primera etapa, acabando invicto y líder de su serie tras vencer a Escocia e Irán, además de empatar sin goles con Países Bajos. En la siguiente instancia fue agrupado con los anfitriones, Brasil y Polonia para definir a uno de los finalistas. La ‘bicolor’ no pudo reeditar las buenas actuaciones y cayó ante el ‘scratch’ y los europeos, llegando sin opciones a la última jornada.

En el primer turno, los ‘garotos’ vencieron 3-1 a los bálticos y si los argentinos querían acceder al decisivo juego, debían superar por cuatro goles a los incaicos. Ello significaba una compleja tarea, ya que la máxima diferencia ante la que había sucumbido Perú fue un 3-0 con la ‘verdeamarela’.

Los dirigidos por César Luis Menotti se fueron 2-0 al entretiempo con goles de Mario Kempes y Alberto Tarantini. El descalabro peruano llegó en el complemento con las anotaciones del ‘Matador’ Kempes, un doblete de Leopoldo Luque y el restante de René Houseman. El conjunto ‘che’ pasó de ronda y terminó alzando el trofeo después de vencer a los neerlandeses.

Ramón Quiroga, uno de los principales sindicados

Si la algarabía fue total en Argentina, en Perú se sembró una duda que perdura en la memoria de los peruanos casi 50 años. Desde acusaciones de sobornos, hasta el ingreso del dictador argentino Jorge Rafael Videla al vestuario de la ‘blanquirroja’ en la previa del compromiso, son muchas las hipótesis alrededor del terrible desempeño en el estadio Gigante de Arroyito, propiedad de Rosario Central.

Ramón Quiroga tendido en el suelo tras uno de los goles de Argentina contra Perú en el Mundial 1978. (Scheidemann/picture alliance via Getty Images)

El arquero de aquella escuadra era Ramón Quiroga, argentino de nacimiento y naturalizado peruano, quien por su procedencia y el hecho de ser el portero, fue acusado de venderse a su país natal, hecho que sigue negando tras 45 años. Infobae Perú conversó con el popular ‘Loco’ sobre este episodio de su carrera.

El exfutbolista de 72 años rechazó cualquier accionar irregular en aquella justa deportiva. “Si yo me hubiese comido un gol te lo diría, por ahí el segundo tuve algo que ver. No me comí ninguno”, declaró.

El nacido en Rosario, bien enterado de la actualidad de la selección peruana, utilizó a su colega de posición, Pedro Gallese, como ejemplo, luego de recibir cuatro goles en la aparatosa derrota 4-1 con Japón en Osaka.

“Tú le preguntas a Pedro Gallese por el partido contra Japón y te lo va a decir, él tiene la conciencia muy tranquila para decirte: ‘¿Qué gol me comí?’”.

Al ser consultado sobre la reunión que tuvieron seis jugadores, entre ellos José Velásquez, con el entrenador Marcos Calderón, en la que se pidió que no juegue el partido contra Argentina, dijo no estar enterado de que ello sucedió, pero agradeció la firmeza del estratega en mandarlo al campo.

“A mí no me comentaron nada, yo no estuve. No sabía nada de esa reunión. Seguro que me sentí respaldado (por Marcos Calderón) al ponerme”.

José Velásquez acusó a Ramón Quiroga de provocar victoria de Argentina en el Mundial 1978. (Gerard Bedeau / Onze / Icon Sport)

Fue el propio ‘Patrón’ Velásquez quien en 2018 lo acusó públicamente de venderse al rival. No fue el único sindicado, también Juan José Muñante, Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti y otros dos integrantes del plantel que el ex Alianza Lima decidió mantener en reserva. Ello provocó una demanda de Ramón Quiroga que no tuvo resolución, según el propio denunciante.

“Fui con mi abogado a poner la denuncia, pero quedó en nada. Le hice la denuncia porque me acusó a mí, a (Juan José) Muñante y a otros”, lamentó.

Quiroga Arancibia, quien sigue radicando en Lima, asegura tener la “conciencia tranquila” porque no actuó de forma incorrecta y sorprendió al decir que no vio el partido pese a la controversia generada.

“Sin ninguna duda tengo la conciencia tranquila, los arqueros cuando miran el techo saben los goles que se han comido, es un momento de reflexión. Yo no. Hasta ahora no veo el partido, pero me acuerdo perfectamente de todos los tantos que me hicieron. Fue la primera vez que pierdo en esa cancha, en Rosario, y me tocó hacerlo en un Argentina contra Perú. No me comí ninguno”.

Finalmente, mandó un mensaje a sus ahora compatriotas por el apoyo brindado a lo largo de estos años. “Le agradezco a todos los peruanos que me sigan reconociendo y eso es muy bueno para mí y para toda la familia”.