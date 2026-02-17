Más de 800 aprehendidos dejan los primeros días de Carnaval panameño

Durante los operativos se realizaron 159 allanamientos y se decomisaron 10 armas de fuego y 50 municiones. Cortesía Policía Nacional

En las primeras 72 horas de los operativos que coinciden con el inicio del Carnaval 2026, la Policía Nacional aprehendió a 817 personas en todo el país, en el marco del Plan Firmeza y del despliegue especial de seguridad.

De ese total, 417 fueron capturadas por oficio, 284 por faltas administrativas, 64 en flagrancia y 52 por microtráfico, reflejando el amplio espectro de intervenciones registradas durante los primeros días de celebración.

Las acciones incluyeron 159 diligencias de allanamiento, el decomiso de 10 armas de fuego, 50 municiones y $769 en efectivo, además de la incautación de 14 paquetes de droga. También fueron recuperados dos vehículos y un semoviente, como parte de las operaciones coordinadas a nivel nacional.

En materia de tránsito, la vigilancia se tradujo en 3,900 boletas colocadas, de las cuales 657 correspondieron a exceso de velocidad, 219 a luces inadecuadas, 122 a licencias vencidas, 164 a embriaguez comprobada y 44 a uso de celular mientras se conducía.

En la Cinta Costera, un hombre de 47 años fue detenido cuando intentaba ingresar presunta sustancia ilícita al área de las actividades de Carnaval. Cortesía Policía Nacional

Un total de 519 vehículos fueron remolcados por grúas, evidenciando el énfasis en la seguridad vial durante los días de mayor movilidad.

Entre los casos relevantes, en la provincia de Colón fue detenido un individuo requerido por el Ministerio Público por su presunta vinculación con un delito contra la vida en la modalidad de homicidio.

El sospechoso fue identificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana (SVC) y trasladado ante las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

En el sector El Hueco, en Villa Lobos, corregimiento de Pedregal, unidades policiales hallaron 10 paquetes de presunta sustancia ilícita y cuatro armas de fuego, tras una alerta ciudadana.

Los sospechosos se dieron a la fuga al notar la presencia policial, dejando los indicios en el lugar, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Durante los primeros de carnaval, se detuvieron a 817 personas: 417 por oficio, 284 por faltas administrativas y 52 por microtráfico. Tomada de X

En Chiriquí, la Policía aprehendió a un sujeto requerido por delitos contra el patrimonio económico, incluyendo robo y estafa. En el Puesto de Control Integral de Guabalá fueron detenidas dos personas tras el decomiso de presunta droga, equipos tecnológicos y otros artículos.

Asimismo, en el corregimiento de Finca 30, distrito de Changuinola, fue capturado un hombre de 25 años requerido por el delito de maltrato al menor.

En el corregimiento de Calidonia, un hombre de 47 años fue detenido tras decomisársele presunta sustancia ilícita cuando intentaba ingresar al área de carnaval en la Cinta Costera.

La Policía mantiene un dispositivo integral en esa zona, con refuerzo en accesos, culecos y vigilancia aérea mediante drones, con el objetivo de garantizar el orden público.

Paralelamente al despliegue terrestre, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) asestó dos golpes al narcotráfico en las últimas 24 horas.

El Servicio Nacional Aeronaval incautó 936 paquetes de presunta droga en un contenedor procedente de Ecuador. Cortesía Senam

Más de 2.1 toneladas de presunta sustancia ilícita fueron decomisadas en operaciones estratégicas, reforzando el control marítimo y portuario.

Uno de los operativos más relevantes se produjo al sur de Isla Jicarón, en Veraguas, donde la Fuerza Aeronaval, en conjunto con el Ministerio Público, decomisó 1,263 paquetes de presunta droga y aprehendió a tres personas. La incautación se enmarca en las acciones de vigilancia en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

En un segundo golpe, también en el contexto del Operativo Carnaval Seguro 2026, fueron incautados 936 paquetes de presunta droga ocultos en un contenedor procedente de Ecuador, localizado en el fondeadero del Pacífico.

El decomiso confirma la utilización de la vía marítima y portuaria para el tránsito de sustancias ilícitas, una modalidad que ha sido objeto de refuerzo en los controles.

Las cifras de incautaciones forman parte de un panorama más amplio. Durante 2025, Panamá registró decomisos que superaron las 90 toneladas de droga a nivel nacional, consolidando una tendencia de incremento en los últimos años.

El presidente José Raúl Mulino ha reconocido públicamente que el tráfico de droga a través del territorio panameño ha aumentado, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar el pie de fuerza y las capacidades operativas de los estamentos de seguridad.

El Ejecutivo ha señalado que el incremento en decomisos responde tanto al aumento del tránsito ilícito como al fortalecimiento de la capacidad de interdicción.

Las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público han sido ampliadas, especialmente en corredores marítimos y zonas portuarias estratégicas.

En el contexto de Carnaval, el componente de seguridad adquiere una dimensión adicional. La combinación de eventos masivos y tránsito internacional exige una vigilancia reforzada, tanto en áreas urbanas como en puertos y rutas marítimas.

Al sur de Isla Jicarón, en Veraguas, fueron decomisados 1,263 paquetes y aprehendidas tres personas. Tomada de X

Los recientes decomisos y capturas reflejan el alcance nacional del operativo, que abarca aire, mar y tierra.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán durante el resto de las festividades. El despliegue integral busca contener delitos comunes y combatir estructuras vinculadas al narcotráfico, en un escenario donde el flujo de personas y mercancías se intensifica en todo el país.