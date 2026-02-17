Panamá

Autoridades ambientales panameñas intensifican presencia en puntos críticos

El operativo incluye patrullajes terrestres y acuáticos con vehículos, lanchas y motocicletas todo terreno

MiAmbiente ha registrado 124 reportes
MiAmbiente ha registrado 124 reportes de acciones ambientales, entre ellas tala ilegal e incendios de masa vegetal. Cortesía MiAmbiente

Durante el Operativo Carnaval 2026, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) activó un despliegue especial en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) para resguardar las zonas de mayor valor ecológico del país.

De las 122 áreas protegidas que integran el sistema, 53 están bajo cobertura directa del plan especial, lo que equivale a la supervisión de la mayoría de los espacios con mayor extensión territorial y flujo de visitantes en estas fechas.

El objetivo es claro: prevenir delitos ambientales, controlar accesos y responder de forma inmediata a cualquier incidente durante los días de mayor movilización ciudadana.

Las festividades de Carnaval incrementan significativamente la presencia de personas en parques nacionales, manglares, reservas hidrológicas y zonas costeras, lo que eleva también los riesgos de afectación ambiental.

El despliegue operativo incluye 554 guardaparques en ejercicio, 50 técnicos operativos, 80 mujeres entre técnicas, jefas de área y guardaparques, y 92 unidades de la Policía Ambiental, distribuidos estratégicamente en puntos de alta sensibilidad ecológica.

A este contingente se suman 333 funcionarios adicionales, 45 vehículos, 15 lanchas y 10 motocicletas tipo four wheel, reforzando la vigilancia terrestre y acuática.

El despliegue incluye 554 guardaparques,
El despliegue incluye 554 guardaparques, 50 técnicos operativos y 92 unidades de la Policía Ambiental. Cortesía MiAmbiente

Durante los primeros días del operativo, MiAmbiente ha registrado 124 reportes de acciones a nivel nacional, resultado de patrullajes preventivos y atención directa de incidencias.

Entre los casos atendidos figuran tala ilegal, cambios de uso de suelo, incendios de masa vegetal (IMAVE), afectaciones en manglares, rescate y reubicación de fauna silvestre y posibles ampliaciones de frontera agrícola dentro de áreas protegidas.

Uno de los focos críticos se detectó en el Parque Nacional Camino de Cruces, donde se reportaron incidentes vinculados a incendio de masa vegetal y tala ilegal.

Las autoridades procedieron a la retención de una motosierra y combustible, como parte de las acciones administrativas correspondientes. La presencia de este tipo de equipos dentro de áreas protegidas constituye una violación directa a la normativa ambiental.

En el Área de Uso Múltiple Manglares de la Bahía de Chame, el personal logró extinguir un incendio que afectó aproximadamente 0.75 hectáreas de vegetación tipo gramínea.

En Tierras Altas, Chiriquí, brigadas
En Tierras Altas, Chiriquí, brigadas interinstitucionales lograron extinguir un incendio tras abrir una línea cortafuego para contener su avance. Cortesía MiAmbiente

Durante la intervención también fueron retenidas 111 tucas de mangle rojo, una embarcación y equipos utilizados para la tala, evidenciando el impacto directo sobre ecosistemas costeros.

En la Reserva de Vida Silvestre Isla Caña, se atendió el caso de una tortuga marina de la especie Lepidochelys olivácea que fue atacada por perros.

Se activó el protocolo de rescate y manejo de fauna silvestre, reforzando la vigilancia en áreas de anidación durante una temporada crítica para la biodiversidad.

Asimismo, en la Reserva Hidrológica Filo del Tallo-Canglón y en el Parque Internacional La Amistad, se identificaron indicios de cambio de uso de suelo y ampliación de actividades agropecuarias dentro de áreas protegidas. Se iniciaron los procesos administrativos correspondientes, en línea con las disposiciones legales vigentes.

Un total de 53 de
Un total de 53 de las 122 áreas protegidas del país están bajo cobertura directa del operativo especial de Carnaval. Cortesía MiAmbiente

Las jornadas también incluyen fortalecimiento del control de acceso y supervisión de visitantes en parques como Isla Bastimentos, Santa Fe y Playa La Barqueta, además de monitoreo de tortugas marinas, educación ambiental comunitaria y recuperación de puntos estratégicos de vigilancia como el Humedal Ramsar Punta Patiño. El enfoque no es únicamente reactivo, sino preventivo.

Paralelamente, un incendio de masa vegetal fue reportado la noche del 16 de febrero en el corregimiento de Nueva California, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

El siniestro, ubicado detrás de una estación de combustible, activó un equipo interinstitucional compuesto por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Bugaba, voluntarios de la ONG SAR, la Brigada Forestal de MiAmbiente y unidades de la Policía Nacional.

Los equipos ejecutaron labores de control y apertura de una línea cortafuego para confinar el incendio, tomando en cuenta que los fuertes vientos dificultaron las maniobras. El incendio fue extinguido con éxito, evitando su propagación hacia otras áreas del sector.

La Reserva de Vida Silvestre
La Reserva de Vida Silvestre Isla Caña activó protocolo de rescate tras el ataque a una tortuga Lepidochelys olivácea. Cortesía MiAmbiente

MiAmbiente reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse alejada de las zonas afectadas y permitir el trabajo coordinado de las unidades en terreno.

También instó a denunciar posibles acciones criminales vinculadas a los incendios de masa vegetal registrados en Tierras Altas, en medio de una temporada de alta sensibilidad ambiental.

Hasta el momento, las autoridades reportan que la jornada general se ha desarrollado sin incidentes mayores en las áreas bajo cobertura especial. No obstante, el ministerio recordó a los visitantes no dejar desechos en playas, ríos y montañas, evitar fogatas en áreas no autorizadas y respetar la fauna silvestre.

