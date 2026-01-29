Panamá redujo su déficit fiscal a cerca de 4% del PIB y busca recuperar la confianza de los mercados

Transporte y logística fueron los sectores más dinámicos de la economía panameña en 2025. EFE/ Carlos Lemos.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco CAF en Panamá, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, puso el foco en la gestión fiscal del país, destacando que el déficit del Sector Público No Financiero logró reducirse significativamente en 2025 hasta situarse alrededor de 4% del Producto Interno Bruto, desde los niveles superiores a 7% del año anterior.

En términos absolutos, esa brecha entre ingresos y gastos se tradujo en unos 6,400 millones de dólares en 2024, una cifra que los equipos técnicos del Ministerio buscaban disminuir mediante disciplina presupuestaria y control del gasto público.

Chapman explicó que ese avance en la consolidación fiscal no fue producto de medidas improvisadas, sino de una estrategia planificada para recuperar la confianza de los mercados y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un entorno global incierto.

El ministro remarcó la necesidad de combinar disciplina presupuestaria con un enfoque de largo plazo que dé certezas a inversionistas, calificadoras y organismos multilaterales.

Según su exposición, esa disciplina fiscal forma parte de una visión más amplia orientada a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país y crear condiciones que impulsen el crecimiento económico real.

El titular de Economía subrayó que la reducción del déficit fue posible gracias a ajustes en el control del gasto, el fortalecimiento de los ingresos tributarios y una gestión más eficiente de los recursos estatales.

En su intervención, el ministro Felipe Chapman, afirmó que el Gobierno trabaja con una hoja de ruta clara para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado hasta el final de la década. Captura de video

“La confianza no se recupera con discursos, sino con hechos verificables”, enfatizó, refiriéndose a las mejoras en indicadores clave que, en su opinión, reflejan un cambio en la percepción de riesgo soberano sobre Panamá. Hizo hincapié en que mantener ese rumbo será fundamental para sostener un crecimiento sólido y evitar retrocesos fiscales en los próximos años.

En cuanto al crecimiento económico, Chapman destacó la resiliencia del modelo panameño y resaltó que la economía ha logrado sostener un dinamismo superior al promedio regional a pesar de desafíos como la desaceleración observada en 2024, cuando el crecimiento del PIB se moderó tras varios años de expansión intensa.

Las estimaciones disponibles apuntan a que la economía panameña habría crecido en 2025 a un ritmo cercano al 4%, de acuerdo con proyecciones del Gobierno y de organismos internacionales.

El Fondo Monetario Internacional estimó una expansión en torno a ese nivel, tras la desaceleración registrada en 2024, impulsada principalmente por el desempeño de los sectores no mineros, en especial servicios, comercio y logística.

Chapman defendió el papel de Panamá como plataforma logística regional, destacando el Canal, los puertos, el hub aéreo y el ferrocarril interoceánico como activos estratégicos. Captura de video

En la misma línea, proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de entidades multilaterales regionales situaron el crecimiento entre 4.0% y 4.2%, respaldado por la recuperación de la actividad interna y la resiliencia del modelo económico panameño en un contexto internacional desafiante.

El ministro panameño subrayó que la diversificación productiva, la dolarización y el robusto desempeño del sector servicios —incluidos comercio, logística y transporte— han sido pilares que han ayudado a amortiguar choques externos y sostener la actividad económica.

Financiamiento

Chapman también abordó las medidas de financiamiento que Panamá ha desarrollado para respaldar su agenda de inversión pública y proyectos estratégicos. Detalló que el país ha construido un abanico amplio de fuentes de financiamiento que incluye banca comercial, organismos multilaterales, agencias de desarrollo y, de forma creciente, el mercado de capitales local.

Este último ha ganado relevancia gracias a una mayor liquidez y demanda por instrumentos de deuda soberana, lo que ha permitido reducir tasas de interés efectivas y diversificar el perfil de los inversionistas que participan en colocaciones internas.

El ministro explicó que Panamá todavía no ha regresado al mercado internacional de bonos, optando por esperar condiciones más favorables y costos de financiamiento más competitivos, y que esa decisión forma parte de una estrategia deliberada para no incurrir en costes financieros innecesarios.

La reducción del déficit contribuyó a mejorar la percepción de riesgo país y a reforzar la confianza de inversionistas y organismos multilaterales. Archivo

“Panamá irá al mercado global cuando las condiciones sean óptimas y ofrezcan mejores términos que los disponibles internamente”, afirmó, subrayando que esa disciplina en la gestión de la deuda pública también contribuye a consolidar la percepción de riesgo país.

Uno de los temas recurrentes de su intervención fue el papel del país como centro logístico y plataforma productiva regional. Chapman enumeró una cartera de proyectos de infraestructura orientados a consolidar esa posición, como la modernización continua del Canal de Panamá, la expansión portuaria, el fortalecimiento del hub aéreo de Tocumen, y la integración multimodal de puertos, ferrocarril y carreteras.

Mencionó también el desarrollo de zonas económicas especiales focalizadas en sectores de mayor valor agregado, como manufactura avanzada, agroindustria, farmacéutica y tecnología, como elementos que pueden generar mayores niveles de empleo y bienestar.

El ministro enfatizó que estos esfuerzos deben ser acompañados por la transición hacia una logística más avanzada y eficiente, apoyada en digitalización, automatización, trazabilidad y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y sistemas basados en blockchain para procesos aduaneros y de comercio exterior.

Además, explicó que la competitividad logística del país debe ir de la mano con la sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y reducción de emisiones, aspectos en los que Panamá ha impulsado proyectos de energías renovables, combustibles alternativos y gestión integral del agua.

Panamá priorizó el mercado de capitales local como fuente de financiamiento mientras evalúa un regreso al mercado internacional de deuda en condiciones más favorables. Reuters

En su mensaje de cierre, Chapman llamó a ver a Panamá no solo como un punto de tránsito, sino como una plataforma de crecimiento y oportunidades para la región.

Afirmó que la estabilidad institucional, la economía dolarizada y la previsibilidad jurídica son activos clave para atraer inversiones y consolidar la posición del país en el escenario internacional. “Panamá no solo conecta océanos, conecta oportunidades”, sintetizó, al tiempo que destacó la importancia de traducir esa conectividad en desarrollo humano, empleo y prosperidad compartida.