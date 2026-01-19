Gremio industrial en Panamá ve oportunidad de recuperación, pero con riesgos latentes

A pesar de la recuperación económica de Panamá, todavía persisten problemas en los servicios públicos como agua potable y recolección de los desechos. REUTERS/Aris Martinez - RC2WECAQV3BL

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, advirtió que el país enfrenta un momento decisivo en materia económica y social, marcado por un crecimiento todavía débil, altos niveles de desempleo y profundas deficiencias en servicios básicos como el agua potable y la recolección de basura.

El dirigente empresarial planteó que 2026 podría convertirse en un año de inflexión si se consolidan inversiones, se reactivan proyectos estratégicos y se corrigen fallas estructurales que arrastra el Estado desde hace décadas.

Sobre las perspectivas económicas, señaló que el sector industrial espera un repunte moderado en 2026, luego de un 2025 complejo, afectado por cierres, huelgas y el impacto del cierre de la mina, que golpearon directamente el consumo y la actividad productiva.

“Posiblemente vamos a cerrar con un crecimiento bastante bajo. Quizás no lleguemos ni siquiera al 1%. Sin embargo, para 2026 estamos esperando un crecimiento mucho más moderado y con mayor movimiento en la economía”, afirmó.

A pesar de los millones de dólares que anualmente se destinan al servicio de agua potable, gran parte de la población panameña no tiene acceso constante al líquido. (AP Foto/Matias Delacroix)

Según explicó, ya en el último trimestre del año pasado se observó una mayor dinámica económica, impulsada en parte por la temporada alta y las festividades, pero también por señales incipientes de recuperación en algunos sectores productivos.

“Estamos notando una mejoría y creemos que va a seguir la tendencia. Apostamos a que la industria nacional haga más inversiones, aumente su capacidad instalada y mire más hacia afuera”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó que Panamá no puede depender exclusivamente del mercado interno, que considera pequeño para atraer grandes inversiones industriales.

“Tenemos que buscar cómo crecer ese mercado para aumentar la eficiencia de un sector que necesita insertarse cada vez más en el mercado internacional”, dijo, al destacar la importancia de aprovechar la conectividad del país, el Canal de Panamá, el hub aéreo y los acuerdos comerciales existentes.

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Cortesía

El dirigente empresarial también se refirió al acercamiento de Panamá con el Mercosur como una oportunidad estratégica, no tanto desde la lógica de un tratado de libre comercio inmediato, sino como una plataforma para atraer inversión, transferencia de tecnología y acuerdos de alcance parcial.

“No creo que en estos momentos la vía sea un tratado de libre comercio, pero sí acuerdos parciales, transferencia de conocimiento y, sobre todo, inversión. Inversión es clave. Nuestro país depende de la inversión, de la exportación de bienes y servicios y de la atracción de divisas”, recalcó.

En materia de empleo, el presidente del Sindicato de Industriales advirtió que el cierre de 2025 reflejará cifras preocupantes.

“Sabemos que las cifras oficiales van a estar pronto saliendo y vamos a tener un desempleo de doble dígito”, afirmó, al recordar el impacto que tuvo el cierre de la mina en regiones como Coclé, donde el consumo cayó cerca de 50 % y el desempleo superó con creces el promedio nacional.

Se espera que las cifras oficiales de desempleo reflejen un aumento y sitúen la tasa por encima del 10%, por encima del 9.5% reportado en noviembre de 2024. Archivo

No obstante, proyectó una mejora gradual hacia finales de 2026 y un escenario más favorable en 2027, impulsado por la ejecución de megaproyectos que comenzarán a tener un impacto positivo en el segundo semestre del próximo año.

“Vamos a tener una gran cantidad de proyectos que van a generar mayores empleos, mayor consumo y mayor producción, y eso es lo que realmente necesitamos como país”, indicó.

El dirigente insistió en que la capacitación y el fortalecimiento del capital humano deben convertirse en una prioridad nacional.

“Puedes tener máquinas y tecnología, pero el capital humano es lo que realmente mueve a la industria. Tenemos una deficiencia frente a otros países, incluso vecinos como Costa Rica, en el tema de capital humano, y eso hay que corregirlo”, sostuvo.

Más allá de los indicadores macroeconómicos, el presidente del gremio industrial puso el foco en problemas estructurales que, a su juicio, están frenando el desarrollo del país. Uno de los más críticos es el suministro de agua potable.

El Banco Mundial estima que la economía panameña crecerá 4.1% en 2026 y 2027, lo que la ubicaría entre las de mayor dinamismo en América Latina. EFE/ Carlos Lemos

“Tenemos una institución que requiere una reingeniería total. No cuenta con recurso humano actualizado ni con infraestructura adecuada. La red de agua potable ha colapsado en ciertas regiones”, dijo, al recordar episodios recientes en la península de Azuero.

Señaló que el tema del agua no solo es una urgencia sanitaria, sino también un factor clave para la competitividad del país y para el funcionamiento del Canal de Panamá.

En ese punto, destacó la importancia del proyecto de Río Indio, que busca ampliar la disponibilidad de agua para consumo humano y para la operación de la vía interoceánica. “Necesitamos invertir en agua potable. Es un recurso estratégico para el país”, afirmó.

Otro de los temas que abordó fue la crisis en la recolección de basura, especialmente visible en distritos como San Miguelito.

Según el dirigente, los municipios han mostrado grandes deficiencias operativas y de gestión. “No podemos seguir tomando medidas temporales. Hay que estructurar el sistema de contrataciones públicas, hacerlo más ágil y permitir que las empresas compitan sin influencias políticas”, sostuvo.

En Panamá, principalmente en el interior del país, persisten vertederos al aire libre sin ningún tipo de tratamiento de los desechos. EFE/ Carlos Lemos

Advirtió que una ciudad sucia afecta directamente al turismo y a la salud pública, y que la falta de camiones, flotas en mal estado y procesos burocráticos ineficientes agravan el problema.

“Las alcaldías tienen que poner de su parte, pero también es un tema de recursos, de capacidad gerencial y de mantenimiento”, señaló.

El presidente del Sindicato de Industriales también llamó a una mayor corresponsabilidad ciudadana. “Las cosas no pueden ser totalmente gratis. Los usuarios tienen que cooperar y pagar. Y hay un tema de educación que tenemos que trabajar desde las escuelas.

Por mucho que tengamos un sistema de recolección, la gente tiene que ser parte de la ecuación”, dijo, al mencionar la necesidad de promover el reciclaje y una cultura de manejo responsable de residuos.

Finalmente, el dirigente empresarial sostuvo que Panamá necesita un cambio de rumbo en su modelo de gestión pública.

“No podemos hacer más de lo mismo, porque ya sabemos que durante todos estos años no ha funcionado. Tenemos que buscar que las instituciones funcionen, sin hablar de privatización, pero sí de cambios reales”, afirmó.